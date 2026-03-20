У двухлетнего ребенка произошел инсульт из-за обезвоживания

Жительница Шотландии рассказала о редком и опасном осложнении кишечной инфекции у детей после того, как ее двухлетний сын едва не погиб. У ребенка на фоне сильного обезвоживания развился инсульт. Об этом сообщает портал Daily Record.

Двухлетний Хадсон Рид почувствовал себя плохо — у него началась рвота, и он не мог удерживать жидкость. Сначала его мать, 29-летняя Эмбер Дэвидсон, решила, что это обычная «желудочная инфекция». Однако вскоре появились тревожные симптомы: рука ребенка зафиксировалась в одном положении, ноги резко выпрямлялись, а сам он издавал необычные звуки.

Заподозрив судороги, женщина срочно повезла сына в больницу. По ее словам, уже через несколько минут после поступления ребенка врачи начали реанимационные мероприятия: по дороге он потерял сознание.

Первое обследование (КТ) не выявило отклонений, однако мальчик оставался без сознания несколько дней. Позже МРТ показала обширный тромб и кровоизлияние в мозг — у ребенка произошел инсульт.

Как объяснили врачи, причиной стало крайне редкое состояние: сильное обезвоживание привело к сгущению крови и образованию тромба. Ребенка перевели в реанимацию, где он провел несколько недель, получая переливания крови и антикоагулянтную терапию.

Медики предупреждали, что мальчик не сможет больше ходить и говорить. Однако уже через неделю он начал вставать, а позже постепенно восстановил основные функции. Сейчас, в возрасте семи лет, он посещает школу, хотя последствия инсульта сохраняются — у него есть нарушения речи и координации.

По словам матери, ребенок живет «почти обычной жизнью», несмотря на перенесенное состояние. Она решила рассказать свою историю, чтобы повысить осведомленность о рисках.

«Многие считают, что инсульт бывает только у пожилых. Я тоже не могла представить, что это может случиться с маленьким ребенком», — рассказала она.

Врачи отмечают, что подобные случаи крайне редки, однако тяжелое обезвоживание у детей действительно может привести к серьезным осложнениям. Родителям советуют обращать внимание на признаки ухудшения состояния: судороги, необычные движения, потерю сознания, сильную вялость и невозможность пить жидкость.

