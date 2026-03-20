Россиянам рассказали, как защититься от клещей-гигантов

Правильная одежда поможет защититься от гигантских клещей, которые распространились в российских регионах. Об этом aif.ru рассказал энтомолог Роман Хряпин.

По его словам, это клещи рода Hyalomma (Хиаломма — «стеклянный глаз»), которые имеют более крупный размер. Из-за этого их проще разглядеть на теле.

«Если вы встретите его в лесу, то это особое везение, поскольку эти клещи живут на хорошо прогреваемых территориях. В отличие от обычных, они очень крупные, хорошо заметные. То есть, если соблюдать все правила личной безопасности, правильно одеваться, то такого клеща легко вовремя заметить на одежде и уничтожить», — объяснил Хряпин.

Специалист добавил, что панцирь у таких клещей толще, поэтому для обработки территорий от них требуются более концентрированные средства. Их можно встретить на степных территориях Краснодарского края, Крыма, Волгоградской, Астраханской областей, Белгородчины, Оренбуржья, Башкирии.

Биолог Дмитрий Сафонов до этого говорил, что на юге России появились гигантские клещи-мутанты Hyalomma (хиаломма), которые отличаются от обычных тем, что не живут в траве, а преследуют человека с невиданной для членистоногих скоростью. Это настоящие «охотники», которые переносят возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки.

