В Кремле описали отказ ЕС от энергоресурсов из РФ фразой «стреляют себе в ногу»

Песков: Евросоюз отказом от российских энергоресурсов стреляет себе в ногу
Европейский союз (ЕС) «стреляет себе в ногу», отказываясь от российских энергоресурсов. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что Москва в сложившихся условиях должна и будет делать то, что больше всего соответствует интересам страны. В том числе Россия может покинуть европейский энергетический рынок и полностью переориентироваться на альтернативные рынки, если они будут признаны более привлекательными.

«Европейцы продолжают стрелять себе в ногу. И сейчас уже очевидно, что, конечно, европейские избиратели дальше голосовать за этих людей (нынешних лидеров стран — членов ЕС. — «Газета.Ru») не будут. Это вот уже сейчас даже понятно», — сказал представитель Кремля.

20 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен полностью исключила возможность того, что странам — членам ЕС разрешат вновь закупать российский газ. По ее словам, этого не произойдет, даже если в государствах региона возникнет физическая нехватка энергоресурсов.

Ранее специальный представитель Путина дал несколько советов ЕС, оказавшемуся на грани энергетического кризиса.

 
