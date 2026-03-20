Песков рассказал о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Песков заявил, что Россия пока не участвует во встречах Украины и США

Россия не будет участвовать в контактах Украины и США, о которых ранее говорил Владимир Зеленский. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, речь идет о двусторонних переговорах между украинской и американской сторонами, без участия России.

Песков также отметил, что пауза в трехстороннем формате носит временный характер. Он добавил, что Москва рассчитывает на скорое возобновление переговоров в этом формате.

До этого Совет Безопасности ООН запланировал заседание, посвященное Украине, по запросу Киева на понедельник, 23 марта. Отмечается, что заседание будет посвящено «поддержанию мира и безопасности на Украине». Встреча должна состояться в 15:00 по местному времени (22:00 мск).

Постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что ООН из-за своей предвзятости не принимает участия в переговорах по достижению мира на Украине.

