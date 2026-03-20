Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Экс-премьер Польши обвинил двух немок в нанесении «огромного ущерба» Европе

John Thys/Reuters

Бывший канцлер Германии Германии Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нанесли Европе «огромный ущерб» нелегальной миграцией и финансированием Украины. Об этом в соцсети X написал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Две немки, Ангела Меркель и фон дер Ляйен, нанесли Европе огромный ущерб. Первая — открыв ЕС для нелегальной миграции, вторая — выделив огромные средства Украине, вышедшие из-под контроля и за рамки бюджета. Договоры еще не выброшены на помойку, но власти ЕС научились их обходить, вместо того, чтобы бороться с ними напрямую. И это еще более тревожно, чем открытое нарушение», — подчеркнул он.

Миллер прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС будет добавиться предоставления кредита для Украины на €90 млрд «тем или иным способом».

19 марта Евросоюз не смог утвердить кредит из-за вето Венгрии и Словакии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Будапешт имеет полное право блокировать кредит, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил вето тем, что Киев блокирует транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Еще в феврале 2026 года Венгрия наложила вето на выдачу займа Украине и на согласование 20-го пакета антироссийских санкций.

Ранее Лешек рассказал, от чего зависит вступление Украины в ЕС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
