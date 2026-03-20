Экс-премьер Польши обвинил двух немок в нанесении «огромного ущерба» Европе

Бывший канцлер Германии Германии Ангела Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен нанесли Европе «огромный ущерб» нелегальной миграцией и финансированием Украины. Об этом в соцсети X написал бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.

«Две немки, Ангела Меркель и фон дер Ляйен, нанесли Европе огромный ущерб. Первая — открыв ЕС для нелегальной миграции, вторая — выделив огромные средства Украине, вышедшие из-под контроля и за рамки бюджета. Договоры еще не выброшены на помойку, но власти ЕС научились их обходить, вместо того, чтобы бороться с ними напрямую. И это еще более тревожно, чем открытое нарушение», — подчеркнул он.

Миллер прокомментировал заявление Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС будет добавиться предоставления кредита для Украины на €90 млрд «тем или иным способом».

19 марта Евросоюз не смог утвердить кредит из-за вето Венгрии и Словакии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Будапешт имеет полное право блокировать кредит, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил вето тем, что Киев блокирует транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Еще в феврале 2026 года Венгрия наложила вето на выдачу займа Украине и на согласование 20-го пакета антироссийских санкций.



