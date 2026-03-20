В Кремле не смогли объяснить желание европейцев продлить кризис на Украине

Песков: у Москвы нет ответа, зачем ЕС допустил вовлечение в украинский конфликт
У Москвы нет точного ответа на вопрос, зачем страны Евросоюза до сих пор подталкивают Украину на продолжение конфликта с Россией при этом не проявляя того же миротворческого рвения в сторону Ирана. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас же главный к ним вопрос, зачем они фактически напрямую допустили свое вовлечение в конфликт вокруг Украины. <...>....точного ответа на это нет», — отметил представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал союзников за отказ помогать США в ситуации с Ираном. В частности, он выразил недовольство из-за нежелания партнеров предоставлять Вашингтону минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20% всей морской торговли нефтью.

До этого президент России Владимир Путин предупредил, что из-за фактически закрытого Ормузского пролива добыча нефти на Ближнем Востоке «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

