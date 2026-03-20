Иран организовал платный «безопасный коридор» в Ормузском проливе

Иран организовал «безопасный коридор» в Ормузском проливе и начал взимать плату за проход по нему судов. Об этом сообщает Lloyd's List со ссылкой на источники.

Маршрут «безопасного коридора» проходит через территориальные воды Ирана близ острова Ларак. Доступ к нему предоставляется после согласования с Тегераном, при этом Военно-морские силы Ирана и портовые службы проводят визуальную идентификацию судов.

В статье отмечается, что к текущему моменту по этой схеме прошли не менее девяти судов. Тем не менее неизвестно, сколько из них действительно заплатили Ирану за разрешение, так как в ряде случаев стороны ограничивались дипломатическим вмешательством. Кроме того, по словам источника издания, одному из операторов пришлось заплатить порядка $2 млн за то, чтобы его танкер пустили в Ормузский пролив.

Сейчас власти Исламской Республики выдают разрешения на проход по стратегическому коридору в индивидуальном порядке. При этом ожидается, что в ближайшее время будет запущена формализованная система одобрения транзита.

Но даже после создания «безопасного коридора» трафик судов в Ормузском проливе остался минимальным. Как выяснили журналисты, в период с 15 по 17 марта было зарегистрировано всего 15 проходов.

20 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на прогноз аналитиков Saudi Aramco сообщила, что биржевая стоимость нефти марки Brent к концу апреля может достичь $180 за баррель. Это произойдет, если Иран продолжит блокировать Ормузский пролив.

Ранее в США высказались о безопасности в Ормузском проливе.