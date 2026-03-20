Москвичам рассказали, когда можно менять резину на летнюю

Распространенный норматив, согласно которому менять резину на автомобиле нужно при стабильной температуре воздуха от +5 °С до +7 °С, не является единственным условием для замены. Жители Москвы могут приступать к этому процессу уже сейчас. Об этом «Ридусу» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В регионах сейчас среднесуточная температура воздуха довольно высокая — около +4...+5 °С. Поэтому если бы дело касалось только температурных показателей, то можно было бы рекомендовать начать менять резину. Но теплая погода днем провоцирует активное таяние снежного покрова. Все еще сохраняются отрицательные ночные температуры», — объяснила специалист.

Она напомнила, что вода, появившаяся на дорогах в дневное время, ночью и утром превращается в лед. Переходить на летний режим эксплуатации машины можно только после того, как в прогнозах погоды не будут говорить, что «местами в ночные часы сохраняется гололедица».

При этом, по словам эксперта, москвичи уже могут заменить зимнюю резину на летнюю, так как температурный режим позволяет это сделать. В столице значительно меньше снега и обледенелых луж, чем в регионах. Однако в Московской области такой период наступит не раньше конца марта.

Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев до этого говорил, что весеннюю мойку автомобиля после зимы нужно проводить после смены резины, когда дороги окончательно промоются дождями и техникой. По его словам, слишком ранняя мойка приведет к тому, что после первого же проезда по влажной обочине все вернется на свои места.

Ранее стало известно, что в выходные москвичей ждут солнце и тепло после похолодания.