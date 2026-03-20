«Одна большая семья»: ФБР о вступлении в World Boxing

В Федерации бокса России отреагировали на вступление в World Boxing

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин отреагировал на включение организации в состав Международной федерации бокса (World Boxing). Его слова приводит пресс-служба федерации.

«Для нас все боксеры — одна большая семья. Мы никогда не закрывали и не собираемся закрывать для них возможности для профессионального роста. Именно поэтому мы не видим препятствий для участия российских боксеров в любых состязаниях», — заявил Беспутин.

В состав World Boxing также вошли федерации Кипра, Мозамбика, Ниуэ, Папуа — Новой Гвинеи, Танзании, Тонга и Замбии. Общее число членов достигло 168 стран. Новые участники получили статус «одобренных членов», который позволяет спортсменам выступать под эгидой организации, но без права голоса на Конгрессе 2026 года.

World Boxing основана в апреле 2023 года после разрыва отношений между Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной ассоциацией бокса (IBA). Под эгидой новой организации пройдет боксерский турнир на Олимпиаде-2028.

