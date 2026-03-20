В Англии девочка оказалась в реанимации и ослепла, съев клубнику, пишет Daily Mail.

Врачи в Великобритании продолжают бороться за жизнь годовалой Эмануэлли Родригес, получившей тяжелое повреждение мозга после того, как подавилась кусочком клубники. Ребенок пережил остановку сердца и был реанимирован, однако длительное кислородное голодание привело к серьезным последствиям.

Инцидент произошел, когда за девочкой присматривала няня. Попытки самостоятельно помочь оказались безуспешными, после чего за помощью обратились к прохожим. Один из них — студент-медик — срочно доставил ребенка в больницу Уотфорда, где врачи провели сердечно-легочную реанимацию. По словам отца, Луиса Родригеса, на восстановление сердечной деятельности ушло около 30 минут.

После стабилизации состояния Эмануэлли была интубирована и переведена в лондонскую больницу Святой Марии, где провела более недели в искусственной коме. В настоящее время она остается под наблюдением врачей, однако последствия травмы остаются тяжелыми: девочка не может видеть, говорить, ходить и самостоятельно принимать пищу.

Медики отмечают, что ребенку срочно требуется специализированная нейрореабилитация. Однако семья столкнулась с трудностями в получении лечения: родители прибыли в Великобританию из Бразилии по туристической визе и не имеют медицинской страховки.

По словам близких, Эмануэлли уже более месяца находится в больнице. Семья пытается добиться продления визы, чтобы обеспечить дочери необходимую помощь, однако процесс затягивается. Для сбора средств на лечение была организована кампания, которая уже привлекла несколько тысяч долларов.

Представители медицинских учреждений назвали ситуацию крайне тяжёлой и подчеркнули, что продолжают оказывать ребёнку необходимую помощь.

