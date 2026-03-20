Песков прокомментировал поставки российских удобрений в Индию

Владимир Песня/РИА Новости

Спрос на удобрения растет, и Россия способна обеспечить растущее предложение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все-таки удобрения продают отдельные компании и покупают тоже отдельные компании. Единственное, что можно сказать, что спрос растет на удобрения. Россия одна из немногих стран, которая способна обеспечить растущее предложение на рынке», — заявил Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в этом году российские власти увеличивать поставки удобрений в Индию.

Как сообщили 19  марта источники Reuters, Индия ведет переговоры с Россией и другими странами о дополнительных поставках удобрений в связи с текущей ситуацией на Ближнем Востоке. В прошлом году Россия уже увеличивала поставки по просьбе премьер-министра Индии Нарендры Моди, и договоренностям с российским президентом Владимиром Путиным.

До этого Песков рассказал о контактах России и Кубы. Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время Москва ищет пути, как помочь острову в сложившейся ситуации, в связи с энергетической блокадой.

Ранее Индия увеличила закупки российской нефти.

 
