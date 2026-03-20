Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Кремле заявили об обсуждении с Гаваной вариантов помощи Кубе

Песков: Кремль находится в постоянной связи с властями Кубы
Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

Москва находится в постоянном контакте с Гаваной, обсуждая возможные варианты помощи Кубе на фоне топливного кризиса в стране. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянной связи с кубинским руководством, с нашими кубинскими друзьями. И мы действительно обсуждаем с ними возможные варианты оказания помощи Кубе в той сложной ситуации, в которой она оказалась», — сказал он, комментируя информацию о том, что российский танкер с нефтью идет на остров.

Накануне американское агентство Bloomberg написало, что танкер «Анатолий Колодкин» направился из российского порта Приморск в порт Матансас на Кубе с 730 тыс. баррелей нефти марки Urals на борту. По предварительным данным, судно должно прибыть на Кубу в конце марта.

В феврале МИД России охарактеризовал обстановку на Кубе как крайне сложную, отметив, что энергетическая блокада, осуществляемая Соединенными Штатами, привела к серьезным затруднениям в организации авиарейсов на остров, выполняемых российскими авиакомпаниями. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва считает неприемлемыми ограничения в адрес островного государства.

Власти Кубы заявили о состоянии дел с топливом в стране.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!