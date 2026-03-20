В Кремле заявили об обсуждении с Гаваной вариантов помощи Кубе

Москва находится в постоянном контакте с Гаваной, обсуждая возможные варианты помощи Кубе на фоне топливного кризиса в стране. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянной связи с кубинским руководством, с нашими кубинскими друзьями. И мы действительно обсуждаем с ними возможные варианты оказания помощи Кубе в той сложной ситуации, в которой она оказалась», — сказал он, комментируя информацию о том, что российский танкер с нефтью идет на остров.

Накануне американское агентство Bloomberg написало, что танкер «Анатолий Колодкин» направился из российского порта Приморск в порт Матансас на Кубе с 730 тыс. баррелей нефти марки Urals на борту. По предварительным данным, судно должно прибыть на Кубу в конце марта.

В феврале МИД России охарактеризовал обстановку на Кубе как крайне сложную, отметив, что энергетическая блокада, осуществляемая Соединенными Штатами, привела к серьезным затруднениям в организации авиарейсов на остров, выполняемых российскими авиакомпаниями. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва считает неприемлемыми ограничения в адрес островного государства.

