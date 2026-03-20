Экс-зампредам правительства Ивановской области дали по 10 лет за коррупцию

Бывшие заместители председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш и Сергей Зобнин осуждены за превышение полномочий и получение взяток более чем на 800 млн рублей. Оба получили по 10 лет колонии общего режима со штрафами в размере 30 млн рублей, сообщает региональная прокуратура со ссылкой на решение Ленинского райсуда города Иваново.

Проходивший по тому же делу бизнесмен Дмитрий Федулов получил 3,5 года колонии общего режима. «Ивановские новости» отмечают, что он приходится братом жене Зобнина.

Следствие установило, что с 2022 по 2024 год Зобнин, используя должностные полномочия, создавал для компании Федулова преимущества при заключении госконтрактов на ремонт соцобъектов. Сообщники привлекли к схеме курировавшую социальную сферу Эрмиш, передав ей взятку не менее 3 млн рублей. Всего таким образом заключили 21 контракт на сумму свыше 800 млн рублей.

Уголовное дело расследовало УФСБ по Ивановской области. Суд признал экс-чиновников и бизнесмена виновными по статьям о превышении должностных полномочий, пособничестве, даче и получении взяток в особо крупном размере. Эрмиш взята под стражу в зале суда, меры пресечения для Зобнина и Федулова оставлены без изменения. Все трое лишены права занимать госдолжности на 11 лет.

Ранее по иску прокуратуры с Зобнина и связанных с ним лиц в доход государства уже обратили более 800 млн рублей незаконно полученных средств. В последнем слове подсудимые признавали, что лоббировали интересы коммерческой фирмы, но отрицали наличие корыстного интереса, а доказательства взяточничества называли надуманными и незаконно представленными: по их словам, это были вырванные из контекста фразы и отрывки частных разговоров.

