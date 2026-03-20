Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

«80 тысяч за банкротство»: в России заявили об отказе молодежи гасить кредиты

Shutterstock/Champion studio

В России среди молодых людей растет количество случаев банкротства. Эта проблема становится все актуальнее из-за распространенности соответствующей рекламы – с нее и следует начинать борьбу с этой негативной тенденцией, заявил НСН HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян.

«Человек набрал кредитов и не может с ними расплатиться. Дальше ему прилетает таргетированная реклама: «Не хочешь платить по долгам? Заплати нам 80 тысяч, и мы спишем тебе долги». И человеку начинают рекламировать эту историю, что это не страшно, мол, ты просто пять лет не сможет занимать руководящие посты в финансовых организациях», — пояснил специалист на примере.

Так молодых людей в возрасте около 18 лет соблазняют оформить, обещая, что уже к 23 годам не останется никаких последствий от этой процедуры. Если такая тенденция не устраивает государство, то искоренять ее нужно, начиная с запрета на рекламу банкротства, заключил Мурадян.

До этого кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что в 2026 году может увеличиться число личных банкротств из-за высокой долговой нагрузки населения и более жесткой кредитной политики банков. Он сослался на данные «Федресурса», согласно которым в 2025 году число судебных банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей достигло 568 тыс., что на 31,5% больше, чем в 2024 году. В 2025 году доля самостоятельно начатых банкротств выросла до 97,3% против 96,7% в 2024 году.

Ранее в российском регионе число банкротств граждан выросло на треть.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!