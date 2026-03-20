«80 тысяч за банкротство»: в России заявили об отказе молодежи гасить кредиты

В России среди молодых людей растет количество случаев банкротства. Эта проблема становится все актуальнее из-за распространенности соответствующей рекламы – с нее и следует начинать борьбу с этой негативной тенденцией, заявил НСН HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян.

«Человек набрал кредитов и не может с ними расплатиться. Дальше ему прилетает таргетированная реклама: «Не хочешь платить по долгам? Заплати нам 80 тысяч, и мы спишем тебе долги». И человеку начинают рекламировать эту историю, что это не страшно, мол, ты просто пять лет не сможет занимать руководящие посты в финансовых организациях», — пояснил специалист на примере.

Так молодых людей в возрасте около 18 лет соблазняют оформить, обещая, что уже к 23 годам не останется никаких последствий от этой процедуры. Если такая тенденция не устраивает государство, то искоренять ее нужно, начиная с запрета на рекламу банкротства, заключил Мурадян.

До этого кандидат экономических наук, директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин в беседе с «Газетой.Ru» спрогнозировал, что в 2026 году может увеличиться число личных банкротств из-за высокой долговой нагрузки населения и более жесткой кредитной политики банков. Он сослался на данные «Федресурса», согласно которым в 2025 году число судебных банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей достигло 568 тыс., что на 31,5% больше, чем в 2024 году. В 2025 году доля самостоятельно начатых банкротств выросла до 97,3% против 96,7% в 2024 году.

Ранее в российском регионе число банкротств граждан выросло на треть.