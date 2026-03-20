Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Больная раком Лерчек заявила, что следователи мешали врачам посещать ее

Блогерша Лерчек подала заявление в СК с требованием проверить действия сотрудников
Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина подала заявление в СК с требованием проверить действия сотрудников правоохранительных органов по ее делу. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В заявлении Лерчек утверждает, что следователи, которые вели ее дело на стадии предварительного следствия, не разрешали врачам посещать ее и оказывать помощь на домашнем аресте.

Из-за этого, уверена блогерша, ее заболевание — рак желудка — не было диагностировано на ранней стадии. Сейчас у Лерчек рак четвертой стадии с множественными метастазами в позвоночнике, костях, легких, черепе и оболочке мозга.

Кроме того, в заявлении указывается, что получение разрешений на медицинские обследования могло ставиться в зависимость от дачи признательных показаний.

16 марта с борющейся с раком желудка Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее сообщалось, что Лерчек может потерять зрение из-за рака желудка.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!