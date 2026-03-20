Больная раком Лерчек заявила, что следователи мешали врачам посещать ее

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина подала заявление в СК с требованием проверить действия сотрудников правоохранительных органов по ее делу. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В заявлении Лерчек утверждает, что следователи, которые вели ее дело на стадии предварительного следствия, не разрешали врачам посещать ее и оказывать помощь на домашнем аресте.

Из-за этого, уверена блогерша, ее заболевание — рак желудка — не было диагностировано на ранней стадии. Сейчас у Лерчек рак четвертой стадии с множественными метастазами в позвоночнике, костях, легких, черепе и оболочке мозга.

Кроме того, в заявлении указывается, что получение разрешений на медицинские обследования могло ставиться в зависимость от дачи признательных показаний.

16 марта с борющейся с раком желудка Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее сообщалось, что Лерчек может потерять зрение из-за рака желудка.