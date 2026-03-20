В Минпросвещения рассказали о новом курсе «Моя семья» для младшеклассников

В российских школах с 1 сентября действительно появятся учебные пособия для нового внеурочного курса «Моя семья», рассчитанного на учащихся 1-4 классов. Однако курс не будет обязательным — образовательные учреждения вправе сами выбрать, будут ли включать его в программу или нет, сообщили 360.ru в пресс-службе Минпросвещения.

«Мы подтверждаем, что данные учебные пособия на самом деле включены в федеральный перечень, однако этот курс — и это очень важно — не является обязательным», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что решение о введении курса будет зависеть, в том числе, от пожеланий родителей школьников.

Автор-разработчик курса Татьяна Поликарпова уточнила, что из курса дети должны узнать, как семья помогает ребенку жить в обществе, любить Родину и соотечественников. Также отмечается, что в пособии рассматриваются темы традиционных духовно-нравственных ценностей, исторической памяти и другие.

В Минпросвещения добавили, что россияне могут ознакомиться с материалами курса для 10-11 классов и СПО на сайте Института воспитания. Там же ближе к началу нового учебного года опубликуют пособия для 5-9 классов.

Напомним, до этого в российских школах появился новый предмет — «Духовно-нравственная культура» для 5-7-х классов. В Минпросвещения отмечали, что он направлен на формирование у детей и подростков мировоззрения на основе традиционных ценностей, вводится во исполнение поручения президента Российской Федерации с 2026/27 учебного года.

Ранее в Госдуме предложили изучать колядки в школах.