В России заявили об отказе рекламодателей уходить из Telegram

Ассоциация блогеров РФ: рекламодатели и пользователи не уйдут из Telegram
На сегодняшний день Telegram остается единственной наиболее удобной рекламной площадкой для малого и среднего бизнеса. Даже после блокировки мессенджера часть рекламодателей и пользователей останутся в нем, заявила президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек в эфире НСН.

Специалист отметила, что в России появляются свои аналоги ресурса, однако они пока технически не полностью готовы, аудитория туда переходит не очень активно.

«У нас практически не осталось рекламных площадок для малого и среднего бизнеса, да и крупный тоже страдает. Telegram — единственная существующая площадка, — подчеркнула Берек. — Это основное место, в котором сосредоточена вообще вся аудитория — личные чаты, новости, полезная информация, комьюнити».

Она добавила, что на блокировке Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогеры потеряли до 60-70% доходов, поэтому, вероятнее всего, из Telegram уходить они будут менее охотно.

До этого ведущий YouTube -канала Pro Hi Tech Илья Корнейчук заявил , что блокировка видеохостинга YouTube и замедление Telegram привели к тому, что часть российского рынка рекламы будет уничтожена. По его словам, потери уже достигли 75 млрд рублей. При этом главной проблемой он назвал отсутствие переходного периода для участников рынка.

В РКН ранее опровергли данные о проблемах с блокировками из-за Telegram.

 
