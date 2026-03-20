Руководитель отделения МГЕР в Находке погиб на фронте

Председатель МГЕР Демидов: глава отделения в Находке Умаров погиб в зоне СВО
Telegram-канал ДЕМИДОВ_МГЕР

Руководитель отделения «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) в Находке Альберт Умаров погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель всероссийского молодежного объединения Антон Демидов.

«Сегодня нам стало известно о гибели в зоне СВО нашего товарища <...> Альберта Умарова», — говорится в заявлении.

По словам Демидова, руководитель местного отделения МГЕР служил в звании рядового. Его назначили оператором отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты.

Глава «Молодой гвардии «Единой России» выразил соболезнования родным и близким Умарова.

15 марта издание «Спорт-Экспресс» написало, что в зоне спецоперации погиб сын бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика Ярослав Дацик. Молодой человек подписал контракт с министерством обороны России в феврале 2024 года, после чего вместе с отцом отправился на фронт. Он получил несовместимые с жизнью ранения во время атаки украинского FPV-дрона на Запорожском направлении.

Ранее в зоне СВО погиб главный редактор журнала «Ахмат».

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!