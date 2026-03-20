Французский моряк решил похвастаться пробежкой и раскрыл координаты авианосца

Французский моряк раскрывал местонахождение авианосца «Шарль де Голль», потому что бегал по палубе со смарт-часами, данные с которых загружал в приложение-треккер Strava для учета физической активности. Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что 13 марта офицер ВМС выполнил тренировочный пробег на палубе корабля, и зафиксировал данные при помощи смарт-часов. Эти сведения стали доступны в интернете через публичный профиль пользователя в сервисе Strava.

«Через аккаунт в Strava любой желающий может следить за перемещением авианосца «Шарль де Голль» и сопровождающих его судов», — говорится в публикации.

Хотя присутствие французской оперативной группы, в которую помимо авианосца входят три фрегата и судно снабжения, регионе официально не скрывается открытая публикация точных координат судов в интернете создает угрозу их безопасности, сообщают французские журналисты.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл цели отправки авианосца «Шарль де Голль» к берегам Кипра. Он заявил, что судно с авиагруппой находится в районе Кипра, чтобы усилить общую оборонительную позицию и поддерживать ее в долгосрочной перспективе.

Ранее британский эсминец HMS Dragon не смог отправился на Кипр после удара БПЛА.