Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Французский моряк решил похвастаться пробежкой и раскрыл координаты авианосца

Le Monde: Французский моряк раскрыл координаты авианосца «Шарль де Голль»
Strava

Французский моряк раскрывал местонахождение авианосца «Шарль де Голль», потому что бегал по палубе со смарт-часами, данные с которых загружал в приложение-треккер Strava для учета физической активности. Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что 13 марта офицер ВМС выполнил тренировочный пробег на палубе корабля, и зафиксировал данные при помощи смарт-часов. Эти сведения стали доступны в интернете через публичный профиль пользователя в сервисе Strava.

«Через аккаунт в Strava любой желающий может следить за перемещением авианосца «Шарль де Голль» и сопровождающих его судов», — говорится в публикации.

Хотя присутствие французской оперативной группы, в которую помимо авианосца входят три фрегата и судно снабжения, регионе официально не скрывается открытая публикация точных координат судов в интернете создает угрозу их безопасности, сообщают французские журналисты.

До этого президент Франции Эмманюэль Макрон раскрыл цели отправки авианосца «Шарль де Голль» к берегам Кипра. Он заявил, что судно с авиагруппой находится в районе Кипра, чтобы усилить общую оборонительную позицию и поддерживать ее в долгосрочной перспективе.

Ранее британский эсминец HMS Dragon не смог отправился на Кипр после удара БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
