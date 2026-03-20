В Белоруссии хотят сделать бесплатной для женщин вторую попытку ЭКО

В Белоруссии рассматривается возможность предоставления женщинам двух бесплатных попыток экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Как сообщает БелТА, проект указа был представлен главе государства Александру Лукашенко, а его подробности раскрыла заместитель премьер-министра Наталья Петкевич.

Согласно документу, право на две бесплатные попытки ЭКО предлагается предоставить не только замужним женщинам, но и одиноким. Вице-премьер подчеркнула, что президент настроен дать женщинам такую возможность:

«Пусть это будет и не какое-то колоссальное количество детей, которое решит демографические проблемы в глобальном масштабе, но каждый ребенок, каждый новый гражданин Беларуси — это большое счастье и большая радость».

Петкевич также сообщила, что президент поручил согласовать документ с Белорусским союзом женщин, чтобы учесть мнение не только медицинского сообщества, но и общественных организаций. Кроме того, глава государства акцентировал внимание на необходимости изучить передовые мировые практики проведения процедуры на всех ее этапах.

«Все, что для этого надо, должно быть в стране, в том числе если понадобятся дополнительные денежные средства. Это тема, которой мы должны максимально заняться, чтобы посмотреть, насколько наша национальная система соответствует самым передовым практикам», — добавила вице-премьер.

В Белоруссии процедура ЭКО проводится за счет государства с 2012 года, но предоставляется только одна бесплатная попытка. Президент страны Лукашенко заявил, что подход к экстракорпоральному оплодотворению должен быть максимально либерализован.

