Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Школьница выбросила из окна миллион рублей «на лечение мамы после ДТП»

Mash: школьница выбросила рюкзак с миллионом рублей на лечение матери после ДТП
Kira Hofmann/ZB/Global Look Press

В Санкт-Петербурге шестиклассница выбросила из окна рюкзак с деньгами на «лечение мамы после ДТП», которого не было. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Началось все со звонка — под давлением мошенников девочка собрала в доме кровные 1 184 000 рублей, сложила в рюкзак и скинула вниз. Деньги забрала «курьер» — как выяснилось позже, 16-летняя девушка. Вскоре дропершу задержали на бульваре Новаторов», – говорится в публикации.

По данным канала, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники полиции проверяют девушку на причастность к другим эпизодам.

До этого в Хабаровске мужчина устроил мощный взрыв рядом с проезжей частью. Очевидец запечатлел последствия инцидента. На кадрах видно, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. По словам автора видео, сдетонировал предмет, который убегавший нарушитель бросил под ноги своим преследователям. На асфальте осталась воронка.

Ранее курьер сделал кульбит в воздухе в ДТП с немецким дипломатом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
