Школьница выбросила из окна миллион рублей «на лечение мамы после ДТП»

Mash: школьница выбросила рюкзак с миллионом рублей на лечение матери после ДТП

В Санкт-Петербурге шестиклассница выбросила из окна рюкзак с деньгами на «лечение мамы после ДТП», которого не было. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Началось все со звонка — под давлением мошенников девочка собрала в доме кровные 1 184 000 рублей, сложила в рюкзак и скинула вниз. Деньги забрала «курьер» — как выяснилось позже, 16-летняя девушка. Вскоре дропершу задержали на бульваре Новаторов», – говорится в публикации.

По данным канала, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В настоящее время сотрудники полиции проверяют девушку на причастность к другим эпизодам.

