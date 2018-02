Овечкин и Гергиев: как Кремль приручает Белый дом

Обращаясь к бизнесменам на заседании РСПП, президент Владимир Путин отметил, что Белому Дому «скоро надоест» режим санкций и «мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений». В зале во время выступления лидера нации находились бизнесмены, чьи имена уже фигурируют в так называемом «кремлевском списке». Возможно, проблемы списка они обсуждали с президентом за закрытыми дверьми и даже получили от главы государства какие-то советы.

В то же время единственный совет, который могут дать российским бизнесменам эксперты-дипломаты, — так это играть с Америкой на ее поле.

Как отмечают авторы доклада «Международные угрозы-2018» агентства «Внешняя политика», российские деловые круги должны активнее использовать американскую систему лоббизма для отстаивания своих интересов. «Известно, что самая лучшая война — разбить замыслы противника. Хотя Россия не может изменить основы американской стратегии, она может дезорганизовать ее реализацию», — отмечается в докладе, недавно представленном в международном клубе «Валдай».

По мнению авторов доклада, «российским элитам нужно, наконец, разобраться, как работает американская политическая система, и начать делать то, в чем Москву давно обвиняют — создать легальное лобби как систему непрямого влияния на американскую политику». При этом авторы доклада предупреждают, что, хотя путь формирования российского лобби в США «долгий, кропотливый и неявный», процесс необходим «в дополнение к остальным компонентам сдерживания США».

Китайский лоббист лучше российского

Лобби-система влияния бизнес-групп на политические процессы — один из старейших механизмов политики США. Это многомиллиардная индустрия, где работают как формальные, регламентированные законом, так и неформальные связи.

Хотя многие в шутку называют лоббизм «узаконенным взяточничеством», речь, естественно, идет не о взятках, а о влиянии на решения, принимаемые Конгрессом. Оно осуществляется с помощью квалифицированных лоббистов: в основном профессиональных юристов, которых для этой деятельности нанимают различные кампании, в том числе и иностранные.

При этом эти акторы должны быть официально зарегистрированы при Конгрессе, чтобы их деятельность была максимально прозрачной.

Не стесняются заниматься лоббизмом и вышедшие в отставку крупные американские чиновники. Так на этой почве многие годы активно действовал бывший советник кандидата в президенты США Пол Манафорт.

Лоббистской деятельностью в пользу турецких кампаний занимался и отставной глава военной разведки США Майкл Флинн, успевший поработать — правда, недолгое время — советником президента Дональда Трампа.

Хотя крупнейшими лоббистами в американском Конгрессе являются национальные корпорации, европейские гиганты тоже прилично тратятся.

В 2013 году германская компания Deutche Telecom потратила на лоббистскую деятельность в США почти $12 миллионов. Стратегические партнеры России из КНР тоже не отстают. Они не всегда тратят на лоббизм весомые средства — по крайней мере, в официальной отчетности это не отражается. Обычно это суммы от $300 000 до $500 000, идущие в основном на организацию различного рода обедов и приемов для американского политического истеблишмента.

В последний год китайцы заметно урезают расходы на лоббистскую деятельность. Так, например, в 2017 году телекоммуникационная компания Huawei Technology потратила всего лишь $50 000. Для сравнения: в 2012 году на лоббизм в Вашингтоне та же компания, согласно данным портала Open Secrets, потратила $1 200 миллионов.

По мнению декана факультета мировой политики МГУ Андрея Кокошина, усилия лоббистов, нанятых КНР, сыграли свою роль в смягчении антикитайских позиций президента США Дональда Трампа. «У Трампа антикитайский настрой был сильнее, однако лоббисты, нанятые китайскими компаниями, сумели продемонстрировать важность китайских бизнес-интересов. У нас не те масштабы экономического воздействия в США, чтобы мы могли бы воспользоваться такими же возможностями», — сказал «Газете.Ru» эксперт.

Лоббизм: от Сталина до Путина

Что же касается лоббистских усилий российских компаний, то они ведут свою деятельность от случая к случаю. Всего в списке «иностранных агентов», зарегистрированных при Минюсте США, можно обнаружить 279 российских компаний — правда, за почти 70 лет.

Первой в списке от июня 1950 года стоит компания «Амторг», созданная в СССР специально для торговли с США. Сталинский послевоенный лоббизм был нужен Кремлю прежде всего для того, чтобы добиться не экономического, но политического влияния на бывшего военного союзника.

К услугам американских лоббистов в разное время прибегали такие крупные российские кампании, как банк ВТБ, телекоммуникационная группа ВымпелКом, Газпромэкспорт, а также различные российские федеральные ведомства, в том числе МИД России.

Глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин считает, что проблемы российского лоббизма в США связаны с недостаточным пониманием работы американской политической системы. «В России нет понимания механизмов и эффективности лоббизма в США. Нет привычки к долгосрочности такой работы. Все хотят нанять лоббиста для конкретного проекта и быстрого эффекта. Иначе считается, что это потеря денег», — констатирует эксперт.

Кроме этого, специалист отмечает, что «цена репутации в России гораздо ниже, чем на Западе, и нет понимания, что репутация зарабатывается долго и нужен профессиональный подход».

Отсутствие долгосрочного лоббизма в США со стороны России объясняется и политическими причинами. «Сегодняшний российский президент в США популярен примерно так же, как Никсон перед отставкой. Поэтому продать что-то из России [в США] сегодня — это [все равно что] плевать против ветра», — пояснил «Газете.Ru» один из американских юристов, долгое время работавший с российскими клиентами.

Еще один фактор того, что сегодня лоббизм россиянам не так интересен — отсутствие между Россией и США серьезных экономических связей. Хотя товарооборот с Россией у США в прошлом году даже вырос почти на 30%, он составляет всего лишь $7 миллиардов.

Как отмечает глава расположенной в Нью-Йорке консалтинговой компании RusInfoService LLC Дмитрий Климентов, с ухудшением двусторонних отношений лоббистская работа в США российских бизнес-структур сошла на нет: «В условиях тотально негативного медийного фона, отражающего доминирующее отношение к России со стороны властей, тратиться на услуги пиарщиков считается дурным тоном и абсолютно бесперспективным делом».

При этом эксперт отмечает, что работа ведущих американских и европейских компаний в этой сфере оценивается в Москве «как не вполне адекватная»: «Сказались как различия в понимании сути работы, так и разница в восприятии россиянами и американцами тех или иных явлений и событий в России и способах реакции на них. Проще говоря, американцы не понимают, что происходит в России, сами находясь во многом в плену неосведомленности и стереотипов, а наши не понимают, каким образом донести до целевой аудитории тот или иной месседж в привычной и понятной для западной аудитории форме».

Авторы доклада «Международные угрозы-2018» считают, что причина, по которой Россия уклоняется от создания своего лобби в США, заключается в том, что Москва «не желает сама оказаться объектом подобных усилий».

Добавим, что в самой России при том, что лоббизм в ней де-факто существует, соответствующий закон, регулирующий подобную деятельность, до сих пор не принят.

Мягкая сила и теневые послы

В свое время Россия пыталась улучшить свой имидж в США и с помощью «мягкой силы» — продвижения определенных культурных и имидживых инициатив. В 2006 году Кремль для этих целей заключил контракт с американским пиар-агентством Ketchum. Но несмотря на определенные успехи — например, информационное сопровождение Олимпиады в Сочи в 2014 году и участие в организации неудавшегося саммита «Большой Восьмерки» годом позднее — сотрудничество с компанией в 2015 году было прекращено. Причиной стало общее ухудшение отношений с США.

При этом американские эксперты отмечают, что России для того, чтобы достичь успеха в США, необходимо сосредоточиться именно на «мягкой силе» продвижения различных культурных проектов. «Россия плохо продает свою культуру. У Британии есть British Council, у Китая есть Институт Конфуция, у России ничего подобного нет. Поэтому, несмотря на великую русскую культуру, многие ограничиваются простой мыслью о том, что в России живут одни злодеи и мафиози», — говорит «Газете.Ru» американский поэт, переводчик стихов Пушкина Джулиан Генри Лоуэнфельд.

Продвижение русской литературы — как старой, так и современной — могло бы стать хорошей возможностью завоевать сердца американцев, соглашается бизнесмен и публицист Грег Вайнер.

Он считает, что для этой цели возможно было бы создать русские культурные центры и библиотеки в американских городах.

Стоит отметить, что подобным активно занимались сами США, открывая в городах России «американские уголки», где можно было почитать книги на английском, послушать лекцию американского писателя или музыканта. Правда, в 2013-2014 годах все 30 американских уголков были закрыты российскими властями, став жертвой охлаждения отношений между двумя державами.

Не имея возможности играть в долгую, российские власти полагаются на главное оружие «мягкой силы» — телеканал Russia Today, а также на отдельных представителей российского культурного истеблишмента с мировым именем. Эти люди часто выполняют роль неформальных послов, встречаясь с сильными мира сего для того, чтобы объяснить им позицию Москвы.

Председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в разговоре с «Газетой.Ru» высказал мнение, что во время осложнения политической обстановки «известные люди, которых называют cream de la cream», становятся настоящими лоббистами своих стран.

Так, известный дирижер Валерий Гергиев, уроженец Северной Осетии, после событий войны в Грузии в августе 2008 года встречался c министрами обороны Великобритании и Германии, объясняя им российскую точку зрения. «…я как осетин делал то, что любой осетин мог бы тогда сделать», — говорил Гергиев в интервью программе «Познер» в апреле 2013 года.

Другим лидером общественного мнения, чье слово стоит усилий десятка пиар-агентств, является знаменитый хоккеист Александр Овечкин, игрок «Вашингтон Кэпиталз». Звездный спортсмен, сторонник президента Путина, недавно стал инициатором создания движения Putin Team в поддержку президента России. Учитывая популярность хоккеиста в США и Канаде, о движении во вполне нейтральном ключе сообщили ведущие газеты США и Канады.

В продвижении российской «мягкой силы» в США активно участвует и научный мир. Недавно ведущий российский академический институт, ИМЭМО имени Примакова, упрочил свои позиции во влиятельном рейтинге «мозговых центров» «2017 Global Go To Think Tank Index Report» Пенсильванского университета.

Согласно опросу, ИМЭМО продвинулся на четыре пункта и занимает 27 место среди ведущих мировых экспертных институтов. Всего в рейтинг входит более 7800 исследовательских центров мира. Институт активно сотрудничает с ведущим политологическим центром США Atlantic Council и готовит прогнозы, которые читают как в Кремле, так и в Белом Доме.

Правда, российских законодателей эти успехи не очень радуют — в материалах комиссии по противодействию иностранному вмешательству Совета Федераций крупнейшие американские «мозговые центры», входящие в рейтинг, названы организациями, продвигающими политическую повестку за рубежом.