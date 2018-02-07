«Корейцы — законопослушная, трудолюбивая рабочая сила»

Российская Федерация начала высылать северокорейских трудовых мигрантов в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН от 22 декабря 2017 года. Посол России в КНДР Александр Мацегора, будучи в Нью-Йорке, сообщил журналистам, что «многие губернаторы, чтобы доложить о досрочном выполнении, начали отправлять корейцев».

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Дипломат подчеркнул, что согласование резолюции велось в условиях «цейтнота», и российской стороне пришлось «приложить усилия, чтобы добиться срока в 24 месяца на депортацию мигрантов».

Изначально проект резолюции ООН предписывал «незамедлительно» начать процесс высылки, добавил посол.

При этом он отметил, что депортация серьезно ударит по российской экономике, в частности — по экономике Дальнего Востока. «У нас стройка сейчас в Приморском крае в основном идет силами северокорейских рабочих, их, по-моему, около 12 тысяч», — отметил посол.

Северокорейских трудовых мигрантов вряд ли удастся заменить на китайских рабочих — сейчас «средняя зарплата китайца выше, чем в России», добавил Мацегора. «Я с болью это говорю. Китайцу ехать работать в Россию сейчас не с руки, а с корейцами договариваться мы можем», — подчеркнул дипломат.

Каждый год Российская Федерация выдает гражданам КНДР от 12 до 15 тыс. виз для временной работы. «Максимальное число мигрантов из Северной Кореи, находящихся на российской территории, составляло до 37 тыс. человек», — подчеркнул Мацегора.

По словам дипломата, северокорейцы едут в Россию не в индивидуальном порядке, а бригадами и артелями. «В основном это строители, но они также работают на Дальнем Востоке на наших рыбных заводах, они работают в сельском хозяйстве. Это дисциплинированная, законопослушная, трудолюбивая, готовая работать в полевых условиях рабочая сила», — охарактеризовал северокорейских мигрантов Мацегора.

По словам посла, для РФ труд корейцев очень выгоден с экономической точки зрения — в частности, для дальневосточных регионов, а перспектива получить в России работу — гигантский стимул для изучения русского языка.

При этом Александр Мацегора опроверг заявления американских чиновников о якобы «рабских условиях» труда мигрантов из КНДР. По его словам, это — «полная ерунда», а российские работодатели платят корейцам «примерно столько же, сколько получает Иван Иванович, который работает рядом на такой же должности».

В среднем северокорейский рабочий получает в России «около 500 долларов», и обеспечивает у себя на родине «13 родственников — там килограмм риса в пересчете на американскую валюту стоит около 60 центов», добавил Мацегора.

Он также привел данные для сравнения: в индустриальном центре Кэсон на границе между КНДР и Южной Кореей до его закрытия в 2016 году рабочие получали $40 на руки за 14 часов работы в сутки — тогда «никто [со стороны американцев] не плакал».

При этом Александр Мацегора отметил, что российские власти не депортируют тех граждан КНДР, которые желают остаться в России.

«Ни разу насильно никого не возвратили», — подчеркнул дипломат.

Мацегора отметил, что депортация мигрантов с паспортами КНДР подтверждает приверженность Москвы неукоснительному выполнению постановлений Совбеза ООН, принятых с целью ужесточить санкции в отношении Пхеньяна. Такие меры были предприняты мировым сообществом после испытаний баллистической ракеты «Хвасон-15», произведенных 29 ноября 2017 года.

Новые санкции, во-первых, наложили эмбарго на поставки сырой нефти в Северную Корею, а, во-вторых, требуют от всех стран в течение 24 месяцев выслать северокорейских трудовых мигрантов обратно домой.

По мнению Совбеза, такие санкции лишат Пхеньян средств на дальнейшую разработку ядерного оружия и средств его доставки — баллистических ракеты. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что именно на создание боеголовок и ракет идет основная часть заработка северокорейских рабочих за границей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что со стороны США наблюдается «дефицит сотрудничества» в переговорах по КНДР.

«Что касается дефицита сотрудничества, то неоднократно мы об этом говорили из Москвы. В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем. Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы ощущаем именно у наших американских коллег, по-прежнему ощущаем, в связи с чем мы выражаем наше сожаление», — подчеркнул Песков.

Россия «была и остается и будет сохранять приверженность своим обязательствам по всем международным соглашениям», добавил пресс-секретарь Кремля.