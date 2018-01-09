«У нее просто нет выбора»: Опра бросила вызов Трампу

«После такого выступления у Опры просто нет выбора, кроме как участвовать в президентской кампании», — заявила Мэрил Стрип по окончании торжественной церемонии.

Реклама

Вручение наград проходило в минувшее воскресенье на фоне скандала, связанного с сексуальными домогательствами, который потряс Голливуд в последние месяцы.

Именно Опра Уинфри, ставшая обладателем почетной Премии Сесиля Б. Де Милля, выразила общее настроение, царившее на церемонии.

В своей речи она поблагодарила всех женщин, которые нашли в себе смелость рассказать правду о насилии в киноиндустрии, и заявила, что вдохновлена их смелостью.

«Долгое время женщины не могли поверить, что они могут говорить правду о насилии, но теперь их время пришло», — заключила Уинфри. Зал, разумеется, разразился аплодисментами.

Многие, однако, заметили, что выступление Опры, скорее носило характер политического манифеста.

В частности, она публично встала на защиту прессы, отметив, что американские СМИ в последнее время подвергаются нападкам с самого верха государственной власти.

Многие наблюдатели сочли это как прямой вызов действующему президенту Дональду Трампу, который прославился тем, что чуть ли не ежедневно обвиняет ведущие газеты и телеканалы США в распространении фейковых новостей.

Почему у Опры есть шансы на победу

Опра Уинфри занимает особое место в американском сознании. Она знаменита, прежде всего, своим ежедневным телешоу, которое выходило в эфир ежедневно в течении 25 лет. В этом смысле ее российским аналогом является Андрей Малахов.

Она создала целую индустрию вокруг своего имени. На сегодняшний день ее главным детищем является телеканал OWN (Oprah Winfrey Network), который она запустила несколько лет назад совместно с медиакоропорацией Discovery.

К настоящему времени ее состояние составляет порядка $3 млрд.

Это весомый аргумент в пользу возможности проведения успешной предвыборной кампании. Уинфри сейчас только 63 года и через три года, когда американцы вновь будут избирать президента, она будет выгодно смотреться на фоне стремительно стареющего Трампа.

Кроме того, Опра может рассчитывать на поддержку Барака Обамы. Ведь именно она публично высказалась в пользу его кандидатуры на первых праймериз предвыборного цикла-2008, в результате чего малоизвестный сенатор из Иллинойса победил на кокусах в штате Айова.

Американская пресса, судя по всему, выступает за участие Уинфри в президентской кампании.

Канал NBC на радостях после ее выступления на вручении «Золотых глобусов» даже провозгласил Опру «нашим будущем президентом». Уже в понедельник телекомпания была вынуждена оправдываться.

«Вчера группа третьих лиц, работающих по заказу NBC, отправила сообщение о «Золотых глобусах» и Опре Уинфри во время онлайн-трансляции. Это было сделано в качестве отсылки к шутке, сделанной во время монолога и не планировалось как политическое заявление. Мы удалили сообщение», — говорится в пресс-релизе телеканала.

Трамп испугался сильного соперника?

В Белом доме в понедельник прокомментировали публикации в СМИ о возможном участии Уинфри в американских президентских выборах. «Мы приветствуем вызовы, будь то Опра Уинфри или кто-либо еще», — сказал представитель Белого дома Хоган Гидли.

Примечательно, что еще в 1999 году Дональд Трамп, который перед началом каждого избирательного цикла говорил о том, что раздумывает об участии в выборах президента, заявил в интервью CNN, что выбрал бы Опру Уинфри своим напарником — кандидатом в вице-президенты.

«Опра — блестящая, изумительная женщина», — говорил тогда Трамп.

Впрочем, примерно такими же словами нынешний президент США описывал каких-то десять лет назад и чету Клинтонов. До тех пор, конечно, пока Хиллари не оказалась его соперником в борьбе за кресло в Овальном кабинете. Теперь Трамп говорит, что по «Хиллари тюрьма плачет».

Так что если Опра Уинфри всерьез взяла цель на Белый дом, не исключено, что ей придется узнать о себе очень много нового — из уст Трампа.