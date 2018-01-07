Трамп может позвонить Киму

Президент США Дональд Трамп сообщил о своей готовности к диалогу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает RT.

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«Я всегда верю в переговоры. Но вы знаете нашу позицию, она очень твердая… Но я бы сделал это. У меня нет никаких проблем с этим», — сказал американский лидер.

Вместе с тем, отвечая на вопрос, готов ли он к переговорам с северокорейским лидером без предварительных условий, глава Белого дома ответил отрицательно. Трамп добавил, что работает над мирным разрешением ситуации вокруг Северной Кореи с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном, передает ФАН.

«Если бы переговоры привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира», — резюмировал Трамп.

Днем ранее Трамп заявил, что поддерживает диалог между Южной Кореей и КНДР. Он добавил, что США готовы поддержать переговоры.

«Я хотел бы, чтобы это сработало. И думаю, я бы сам мог вступить в переговоры. Это не проблема. Мне нравится их идея насчет Олимпиады», — сказал он.

За три дня до этого Трамп заявил, что американский ядерный потенциал намного превосходит северокорейский, несмотря на то, что Пхеньян, по словам президента США, всегда громко говорит о своем вооружении. Об этом американский лидер написал в своем твиттере.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что «ядерная кнопка постоянно находится на его столе». Может кто-нибудь, пожалуйста, из его истощенного и голодающего режима проинформировать его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!», — указал глава Белого дома.

Это было ответом на слова Ким Чен Ына, сказанные во время новогоднего обращения к согражданам. Лидер КНДР заявил, что у его страны отныне есть возможность нанести ядерный удар по любой точке американской территории.

В тот же день представители КНДР и Южной Кореи провели телефонный разговор.

Звонок со стороны КНДР поступил в 15.30 по местному времени (09.30 мск). Стороны удостоверились, что телефонная связь и факс по линии связи работают в нормальном режиме. Чуть ранее Ким Чен Ын отдал приказ открыть не действовавшую долгое время «горячую линию» между КНДР и Южной Кореей.

Целью этого шага стало обсуждение возможного участия делегации КНДР в Олимпийских играх в Пхенчхане. В официальном сообщении Пхеньяна говорилось также о том, что Ким Чен Ын приветствует поддержку, оказанную Южной Кореей его мирному предложению об участии делегации.

Накануне глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в не принадлежащем ни одной из сторон пункте Пханмунджом для обсуждения вопроса об участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

В своем новогоднем обращении к северокорейцам Ким Чен Ын сообщил, что КНДР собирается направить свою сборную в южнокорейский Пхенчхан для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Трамп не мог пройти мимо таких событий.

«Санкции и «другие» меры давления начинают оказывать большое влияние на Северную Корею.

Солдаты опасно бегут в Южную Корею. Рокетмэн (человек-ракета — так Трамп называет Ким Чен Ына — «Газета.Ru») теперь хочет в первый раз провести переговоры с Южной Кореей. Возможно, это хорошие новости, возможно, нет — мы увидим!», — написал президент США в твиттере.

Председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что США должны подключиться к переговорам между Северной и Южной Кореей. По его словам, переговоры по участию команды КНДР в Олимпийских играх в Южной Корее могут послужить началом политического диалога.

«Появляется надежда, что вслед за обсуждением чисто спортивных тем, возможно, последует и диалог политический. Но это уже будет подразумевать включение в такой диалог США, без участия Вашингтона у Северной и Южной Кореи вряд ли что-то получится сделать самостоятельно», — сказал сенатор.

В декабре 2017 года Минфин США расширил санкции против КНДР, включив туда двоих граждан страны. В список попали заместитель директора Отдела военной промышленности КНДР Чонг Сик Ким и первый заместитель директора Департамента ЦК Рабочей партии КНДР Пхень Чол Ри. Уточнялось, что данные лица входили в руководство программ баллистических ракет.