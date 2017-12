Год дипломатии: США бьют санкциями – значит уважают

Согласно указу тогдашнего американского президента Барака Обамы, в связи с «попытками подорвать» демократические процессы и институты в США глава Белого дома распорядился наложить санкции на ряд российских организаций и физических лиц.

Под них попало Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба России. Кроме того, были наложены персональные санкции и на высокопоставленных сотрудников этой организации.

На следующий день президент США решил выслать из страны 35 российских дипломатов.

Понимая, что президентство Обамы подходит к концу, Москва решила не идти на ответные меры и не вводить санкций против американских граждан, а также не высылать из страны американских дипломатов. В Москве рассчитывали на нормализацию отношений с Вашингтоном после того, как во главе США встанет уже избранный на тот момент президент Дональд Трамп — он посылал примирительные сигналы в адрес Москвы и заявлял, что отменит санкции.

Эти ожидания не оправдались — с приходом Трампа в Белый дом давление не только не ослабл, но и наоборот — ужесточилось. Более того, если санкции президента Обамы могли быть сняты указом президента, новые — уже при Трампе — были закреплены законодательными актами конгресса. Фактически конгресс связал президента по рукам и ногам, и Трамп не сможет снять санкции против России, не получив одобрения конгресса.

В Кремле понимают, что санкции вряд ли будут сняты в ближайшее время и, кажется, больше не надеются быстро перевести диалог с США в конструктивное русло. За год президенты США и России встречались всего два раза, но полноценной можно назвать лишь первую из них — она состоялась на полях саммита «большой двадцатки» в германском Гамбурге.

Вторая встреча «на ногах», которая прошла во Вьетнаме во время саммита АТЭС, была мимолетной. Трамп дал понять своему российскому визави, что, несмотря на личные симпатии, будет избегать российского коллегу, так как эти контакты в его родной стране рассматривают как слишком «токсичные».

Ще не вмерла Украина

Как и во времена Обамы, основной проблемой в отношениях Москвы и Вашингтона остается конфликт в Донбассе. Независимо от отношения к личности украинского президента Петра Порошенко, США видят в Украине жертву российской агрессии, и этот взгляд вряд ли измениться, утверждают собеседники «Газеты.Ru» в различных экспертных центрах Вашингтона.

«Возвращение к украинским переговорам станет первым шагом к восстановлению международных взаимоотношений, основанных на правилах. Это откроет возможности для прогресса по Сирии и сокращению вооружений», — говорил ранее «Газете.Ru» экс-замглавы Пентагона Александр Вершбоу, ведуший аналитик Atlantic Council.

Стоить отметить, что на фоне политики Обамы действия администрации Трампа выглядят гораздо более жесткими. Как отметила на прошлой неделе The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, администрация Трампа одобрила поставки первых образцов летального оружия на Украину.

Пока речь идет только о снайперских винтовках, но они могут быть пробным шаром. Для сравнения, администрация Обамы, несмотря на желание республиканского конгресса, таких поставок не одобрила.

В опубликованной в четверг, 28 декабря, колонке для The New York Times госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что до тех пор, пока на Украине не будет достигнут мир, Вашингтон не будет вести с Россией дела в стиле business as usual (англ. — «бизнес как обычно»).

Где из Ракки зимуют

На другом театре действий — в Сирии — хотя и завершились масштабные военные действия против радикальных исламистов, политическое решение пока не найдено. Независимо от желания представителей оппозиции и властей, многое будет зависеть именно от того, смогут ли договориться между собой Москва и Вашингтон.

В свое время президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама нашли такую возможность, когда, несмотря на тяжелые отношения, договорились о вывозе из охваченной войной Сирии запасы химического оружия. Не будь этого, химоружие могло бы нанести огромный ущерб Сирии.

Сегодня о подобных договоренностях можно только мечтать. Пока стороны лишь обвиняют друг друга в ухудшении ситуации, что не дает возможности для конструктивного диалога.

В среду глава Генштаба России генерал Валерий Герасимов заявил в интервью «Комсомольской правде», что американские военные готовят на своей базе на юге Сирии боевиков, среди них — и бывшие террористы «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России), которые ранее были вывезены из Ракки. Всего, по данным главы Генштаба, речь может идти о 1200 боевиках.

США опровергают эти сведения и утверждают, что обучают лишь тех, кто воюет против исламистских группировок в Сирии. Хотя в том, что США, как, впрочем, и другие страны, используют различные «нерукопожатные» силы для достижения своих целей, нет ничего нового.

В свое время в разгар сирийской кампании генерал Дэвид Петреус, бывший глава ЦРУ, предлагал вооружить в Сирии боевиков организации «Аль-Каида» (запрещена в России) для борьбы с ИГ.

Несмотря на то что именно члены этой организации устроили в США теракты 11 сентября, в идеях Петреуса была своя логика, так как обе организации воевали друг с другом. «Дать оружие одним террористам, чтобы бить других террористов», — так охарактеризовал предложения Петреуса обозреватель британской The Guardian Тревор Тимм.

Иран — главный враг

Вряд ли подготовленные США боевики будут свергать правительство Башара Асада и идти на прямой конфликт с Россией. Скорее, их задачей станет противодействие влиянию в Сирии одного из главных игроков в этой стране – Ирана — геополитического противника США.

Ключевые представители администрации Трампа — выходцы из администрации Рональда Рейгана, и хорошо помнят времена противостояния с Тегераном.

Возможно, не желая идти на лобовой конфликт с Ираном, США будут наносить ему чувствительные уколы, используя лояльные им боевые группы в Сирии.

Цель подобных действий — защита Израиля, своего главного союзника в регионе, который также активно выступает против иранского влияния в САР.

Американский военный аналитик генерал-майор в отставке Пол Валлели считает, что если Россия хочет улучшить отношения с США, она должна занять «жесткую позицию» по отношению к Ирану. «Речь не только о ядерной программе, но и взращивании и поддержки радикального исламизма и терроризма», — пояснил «Газете.Ru» эксперт.

При этом Валлели — один из тех, кто с симпатией относиться к России и настроен оптимистично: «Президент Трамп хочет работать с президентом Путиным и Россией, если ему удастся преодолеть демократов и либеральных СМИ. Я оптимист и считаю, что это случиться в 2018 году».

Однако 2018 год сулит мало поводов для оптимизма. Не стоит забывать, что Москву в скором будущем может ожидать и новый пакет санкций, которые могут стать еще более жесткими, чем предыдущие.

Новый пакет ограничений может быть обнародован уже в январе-феврале 2018 года. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции в отношении России не будут отменены, «пока Россия не вернет Украине полный контроль [над Крымом]».

Глава Сбербанка Герман Греф, бывший глава Минэкономики, заявил в недавнем интервью Financial Times, что в случае введения Вашингтоном новых санкций против РФ, «холодная война» может показаться «детской забавой».

Единственное, что может утешить, так это то, что Россию уже не называют страной с «разорванной в клочья» экономикой, как это делал Обама. В недавней доктрине национальной безопасности администрация Трампа поставила ее в один ряд с Китаем как «ревизионистскую державу», которая хочет изменить ситуацию в мире в свою пользу. По мнению некоторых экспертов, это свидетельствует об определенном уважении к России. Напомним, что президент Обама называл Россию «региональной державой».