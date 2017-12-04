Минюст отведет иноагентов в реестр

Президентский указ о расширении полномочий Минюста был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

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Президент России Владимир Путин подписал указ №1313 в субботу, 2 декабря. Поправки к положению о Министерстве юстиции от 13 октября 2004 года предусматривают передачу в ведение Минюста создания и обслуживания списка «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента».

Минюст РФ теперь может как включать, так и исключать из списка СМИ и НКО, признанные иноагентами (или же, в случае с исключением, если статус был отозван).

25 ноября Путин подписал поправки в закон об иностранных агентах. Согласно новому закону, иноагентом могут быть признаны юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или даже незарегистрированные иностранные структуры, распространяющие различные медиа-материалы и финансируемые из-за рубежа. Под это определение попадают все без исключения иностранные СМИ.

Чтобы не быть признанными иноагентами, медиа ко всему прочему не должны получать финансирование от организаций, материально поддерживаемых из-за границы.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что запрет на аккредитацию в Госдуме и Совфеде коснется лишь тех американских СМИ, которые получили уведомления Минюста о возможном признании их иноагентами.

«На мой взгляд, логичным ответом на отказ в аккредитации в Конгрессе США RT America был бы запрет доступа в Совет Федерации и Госдуму тем американским СМИ, которые, как ожидается, будут признаны иностранными иноагентами», — заявил Пушков.

Он добавил, что эти меры не затронут деятельность журналистов тех государств, которые не создают препятствий для работы российских СМИ.

17 ноября российский Минюст направил уведомления в девять изданий, заявив в сопроводительных письмах, что их могут признать иноагентами. Письма попали в редакции «Голоса Америки» и «Радио «Свобода». Помимо того, уведомления были направлены проекту «Реалии»: «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», межрегиональный проект «IdeLРеалии».

Под статус иноагентов также теперь попадают телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» — Azatliq Radiosi и проект «Фактограф».

Госдепартамент США назвал новый российский закон об иноагентах угрозой свободе прессы и нарушением прав человека и призвал не применять его против СМИ.

«Новый российский закон, который позволяет министерству юстиции называть СМИ иностранными агентами, осуществлять контроль [над деятельностью медиа] и блокировать определенную деятельность в интернете, представляет очередную угрозу свободе прессы в России», — сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

При этом в Госдепе отметили, что российский закон является более жестким, чем соответствующий закон в США, так как американский закон об иноагентах требует только прозрачности от организаций и «не контролирует содержание распространяемой информации».

Согласно позиции Евросоюза, российский закон о статусе иностранного агента для СМИ представляет «для свободных и независимых медиа» угрозу. Об этом сообщила официальный представитель Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Майя Косьянчич.

ЕСВД полагает, что поправки к российскому законодательству, касающиеся «иноагентов», противоречат данным Россией обязательствам в области защиты прав человека. Распространение же статуса «иноагентов» на зарубежные СМИ, вдобавок к мерам относительно российских некоммерческих организаций (НКО), представляют дополнительную угрозу для доступа к информации, заявляет Евросоюз.

«[Это] еще одна попытка сократить пространство для независимых голосов в России», — отмечается в заявлении ЕСВД.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала в своем фейсбуке комментарий по поводу заявления Госдепа США об угрозе свободе печатного слова в России после подписания Путиным поправок о СМИ-иноагентах

«Это, конечно, не театр абсурда. Это after party, торжественный банкет после его удачной премьеры», — заявила представитель МИД РФ. По мнению Захаровой, жалобы и подозрения со стороны ЕС и США противоречат их политике.

«Сначала на протяжении длительного времени всячески изничтожать российский телеканал, прессинговать журналистов RT и Sputnik, а потом трагически пожаловаться: «Свобода слова, включая выступления и СМИ, которые правительство может счесть неудобными, является универсальным обязательством в области прав человека, соблюдение которого взяла на себя Россия», — подчеркнула Захарова.

Также Мария Захарова назвала подобные заявления со стороны Госдепа США свидетельством «отчаянного непрофессионализма бюрократической машины, находящейся в многолетнем интеллектуальном кризисе».