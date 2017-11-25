«Это иезуитская логика»

Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Россия должна «покаяться» за голодомор. Об этом он сказал в ходе траурных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти жертв голодоморов, сообщает «112 Украина».

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«Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него», — сказал он. Украинский президент пояснил, что Россия «сама себя записала в правоприемницы Советского Союза».

«Поэтому, хочет [Россия] этого или нет, [она] взяла на себя не только активы Советского Союза, но и ответственность за преступления советского режима. К сожалению, эти преступления они пока оправдывают», — заключил Порошенко.

Стоит отметить, что в 2008 году Госдума России, осудив политику советских властей, не предотвративших голод начала 1930-х годов, не стала признавать эти события геноцидом.

В Совете Федерации РФ уже прокомментировали слова президента Украины. «Мы знаем его [голодомора] причины – это ряд и внешних, и внутренних факторов. Но говорить, что Россия спровоцировала голодомор, чтобы совершить геноцид украинского народа, — это просто аморально», — заявил RT первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор указал, что что жертвами голодомора стал «народ всего Советского Союза» и говорить о том, что виновата Россия – следовать «иезуитской логике».

Кроме того, Порошенко решил вспомнить и о холокосте. Президент Украины заявил о необходимости введения ответственности за отрицание фактов этих трагедий. «Думаю, пришло время и нам самим принять закон об ответственности за непризнание этих двух (голодомор и холокост — «Газета.Ru») беспрецедентно ужасных трагедий. Для чего? Чтобы те, кто будет жить после нас, соблюдали закон Украины о признании голодомора геноцидом украинского народа», — сказал он.

День памяти жертв голодоморов, который ежегодно приходится на четвертую субботу ноября, был введен в 1988 году указом президента Украины Леонида Кучмы. Позже траурный день был переименован в «День памяти жертв голодоморов и политических репрессий».

Однако в 2007 году, год спустя после того, как Верховная рада Украины признала Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа, президент Виктор Ющенко вернул дню памяти его изначальное название.

Жертвами голода, разразившегося во многих районах СССР в начале 30-х годов прошлого века, по разным оценкам, стали несколько миллионов человек. При этом Киев эти события рассматривает те события как «голодомор» и утверждает, что в те годы якобы имел место геноцид украинского народа со стороны властей СССР. Эту точку зрения разделяют в некоторых западных странах.

Голод на Украине 1932-1933 годов признан геноцидом украинского народа на парламентском уровне в 14 странах мира.

Об этом незадолго до 85-й годовщины трагедии, которая отмечается в этом году, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

По данным украинского внешнеполитического ведомства, такое решение приняли парламенты Грузии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Венгрии, Латвии, Колумбии, Мексики, Эквадора, Парагвая. По данным ведомства, также на парламентском и региональном уровнях голод на Украине был признан геноцидом в Австралии, Канаде и Португалии.

Кроме того, в украинском МИДе заявили, что на региональном уровне соответствующие решения были утверждены в Аргентине, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии и США. «Законодательными органами Испании, Франции, Чили, Чехии, Словакии, Андорры, Аргентины и Мексики были одобрены резолюции о почитании памяти жертв голодомора», — заявили в министерстве.

Украина пытается использовать факт голодомора как дипломатический инструмент.

На прошлой неделе Госдепартамент США выразил поддержку Украине в связи с годовщиной голодомора. Ведомство отмечает, что миллионы украинцев, «умерли от голода в начале 1930-х годов в результате жестокой политики советской эпохи при Сталине».

«Соединенные Штаты поддерживают народ Украины, когда мы вспоминаем эту трагедию, созданную Советским Союзом, и осуждаем попытки отрицать ее как исторический факт», — заявили в Госдепе. Во внешнеполитическом ведомстве США также подтвердили свою приверженность «безопасной и процветающей Украине, свободной от внешней агрессии и оккупации».

Кроме того, в конгресс США была внесена резолюция в память о жертвах событий на Украине в 1932-1933 годах. В США уверены, что документ, посвященный годовщине «голодомора», подготовленный членами конгресса, должен «послужить напоминанием о репрессивной советской политике против народа Украины».