Выступая на народном вече в Киеве, глава украинского политического движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что готов вместе со своими сторонниками возглавить новое правительство и процесс его создания. «Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства. Мы должны вместе создать это правительство», — сообщил экс-губернатор Одесской области.

«Я готов вместе с вами возглавить этот процесс и готов возглавить это правительство, если нужно», — заявил политик.

Митингующие у здания Верховной рады на площади Конституции в центре Киева готовятся начать 3 декабря «народный импичмент».

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«До 3 декабря мы делаем то, что начали делать. 3 декабря — это час икс для нас всех. Давайте организовываться, я буду ездить по стране и поднимать людей мирно», — обратился к соратникам Саакашвили.

Также сегодня стало известно, что участники «Руха новых сил» подожгли шины под зданием администрации президента Украины Петра Порошенко на Банковой улице в Киеве. Ролик с видеозаписью, запечатлевающей резиновые костры, был опубликован на странице движения в фейсбуке.

На видео также видно, что манифестанты пытаются перевернуть белый фургон, из которого за ними якобы велась слежка.

В своем фейсбуке Саакашвили также заявил, что в ночь на 19 ноября в Одессе неизвестные «жестоко избили» его водителя. По его словам, после того как в Грузию депортировали всех его охранников и журналиста, освещавшего его деятельность, он «остался только с водителем Владимиром».

«Сегодня ночью двое неизвестных встретили его возле дома и жестоко избили. Владимир вспоминает, что узнал две припаркованные машины, которые обычно за нами ездят, и он всегда считал их машинами СБУ, а двое нападавших были спортивного вида и явно ждали его у подъезда», — заявил Саакашвили. По словам экс-президента Грузии, его водитель был госпитализирован.

У него диагностировали тяжелое сотрясение мозга.

12 ноября более 400 сторонников Саакашвили, по данным Национальной полиции Украины, прошли по центру Киева «Маршем возмущенных». Пройдя от Михайловской площади к палаточному городку у здания Верховной рады, колонна протестующих сторонников Саакашвили пересекла Крещатик.

По дороге к месту назначения митингующие выкрикивали лозунг «Банду прочь!» и требовали отставки Порошенко.

На митинге выступали оппозиционные депутаты Верховной рады. Член «Демократического альянса» Сергей Лещенко на акции заявил, что протестующие «должны взять под контроль высшее должностное лицо, сидящее на Банковой», то есть президента Украины, чья администрация находится на улице с таким названием.

Лещенко считает, что верхние эшелоны украинской власти зашатались и разделились после начала акций протеста сторонников Саакашвили и прочих противников Порошенко.

«Хорошо, что они ссорятся. Так нам будет легче собрать голоса для наших реформ», — заявил Лещенко.

Основное требование «Руха новых сил» — импичмент действующего президента Украины Петра Порошенко. После успешного выполнения главного условия Саакашвили предлагает провести праймериз: майдан изберет пятерых кандидатов, три месяца они должны будут соревноваться в дебатах на телевидении и подвергаться проверкам антикоррупционных активистов.

Победитель, прошедший отбор, станет настоящим «кандидатом улицы».

«У новых кандидатов не должно быть никаких коммерческих интересов, ни через жену, ни через племянника. На этот раз никаких слепых трастов», — подчеркнул Саакашвили.

Также Саакашвили уверен, что корпус нардепов требует радикального обновления. Новая Верховная Рада должна состоять из 300 избранников с мандатом всего на два года. При этом все предыдущие государственные деятели будут подвергнуты люстрации вне зависимости от совершенных ими проступков. «Мы должны сказать им: до свидания! Хватит! Всем!», — заявил экс-президент Грузии.

Новый парламент, по проекту Саакашвили, должен будет первым делом обеспечить разделение бизнеса и власти на законодательном уровне, а также проработать процедуру смещения президента страны.

Сам Михаил Саакашвили неоднократно подчеркивал свое нежелание бороться за какие-либо государственные посты в новой системе государственного устройства — он представляет себя как «ледокол», выступающий против Порошенко.