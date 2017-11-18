«Россия послала сигнал, что она не ценит жизни жертв химоружия»

США обвинили Россию в неуважении к памяти жертв атаки с применением химического оружия в Сирии, поскольку Москва наложила вето на продление мандата совместной миссии ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию соответствующих инцидентов.

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«Наложив вето на продление мандата СМР, Россия послала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв атак с использованием химического оружия или не уважает целесообразные стандарты международного поведения в отношении использования такого оружия», — говорится в сообщении Белого дома.

Также в письме утверждается, что вето было наложено российской стороной для «прикрытия» президента Сирии Башара Асада от преступлений его режима против своих граждан.

«16 ноября Россия наложила вето на продление мандата СМР, вновь защитив режим Асада и террористов, которые используют химическое оружие в Сирии. СМР недавно сообщил об уверенности в том, что режим Асада убил при помощи зарина более 100 своих граждан, многие из которых женщины и дети», — указывает администрация президента США.

Кроме того, коммюнике содержит утверждение о том, что ответственность за атаку с использованием сернистого иприта в Сирии несет террористическая группировка «Исламское государство» (запрещено в РФ), передает ТАСС.

«США будут и дальше добиваться через Совбез ООН продления мандата СМР с тем, чтобы он продолжил важную работу по поиску виновников в химических атаках, вершить правосудие за жертв, а также посылать четкий сигнал о том, что использование химического оружия не будет сходить с рук никому и нигде», — резюмируется послание Вашингтона.

Речь идет о блокировке Россией принятия в Совете Безопасности ООН проекта резолюции Японии о продлении мандата миссии ООН-ОЗХО в Сирии еще на 30 дней. Предполагалось, что за этот срок необходимо выработать новый формат расследования химических атак в стране. Документ поддержали 12 стран, однако Россия, постоянный член Совбеза ООН, ветировала его принятие.

«Любое продление СМР возможно для нас лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе. Иначе быть не может после того, как руководство механизма, покрывшее себя позором своим фиктивным расследованием эпизода с применением зарина в Хан-Шейхуне, поставило подписи под голословными обвинениями против Сирии», — дал комментарий в этой связи постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Совместный механизм ООН и Организации по запрещению химического оружия был создан в 2015 году единогласным решением Совбеза. В 2016 году мандат совместного механизма на расследование химатак в Сирии был продлен еще на год, его срок истекает в середине ноября.

26 октября был выпущен доклад СМР об инциденте в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года, где в результате атаки зарином погибли 87 человек, в том числе 31 ребенок. Число пострадавших тогда превысило 500 человек. В докладе эксперты ООН назвали ответственным за химическую атаку режим Асада. Российский МИД с их выводами не согласился.

«В Москве приступили к тщательному изучению этого документа. Но уже при первом ознакомлении с ним бросается в глаза, что мнения и оценки российских специалистов, передававшиеся в Механизм по его же просьбе, оказались полностью проигнорированными», — отметили в министерстве.

Дипломаты также подчеркнули, что в доклад были включены «прямо противоположные выводы» анонимных исследовательских центров и независимых экспертов, не подкрепленные «сколько-нибудь убедительной аргументацией».

Российская сторона предложила направить экспертов в Хан-Шейхун и на авиабазу Шайрат для расследования инцидента с применением химоружия. В ответ на это глава совместной миссии ООН-ОЗХО Эдмон Муле заявил о полной уверенности в экспертных выводах.

«В рамках наших возможностей…. С тем, что у нас есть, с собранной, проверенной и подтвержденной информацией мы полностью убеждены в выводах», — указал Муле.

По его словам, «визит в Хан-Шейхун был бы важен для расследования, если бы поехать туда могли раньше, спустя несколько дней после инцидента». На данный момент, как отмечал Муле, «все свидетельства, в общем-то, исчезли», поскольку воронку заложили цементом.