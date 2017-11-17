О чем проговорился британский постпред в ООН

Возможность технического продления расследования химатак в Сирии миссией ООН — ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) допустима, однако необходимо совершенствование механизма расследования, цитирует «Интерфакс» постпреда России при ООН Василия Небензю.

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«Продление может быть, но это техническое продление, мы говорим о субстантивном наполнении механизма, о его новой роли, об усовершенствовании его методов работы», — сказал постпред.

Как сообщает источник агентства, Япония уж внесла в Совет Безопасности (СБ) ООН проект резолюции по техническому продлению на 30 дней совместного механизма расследования (СМР) химатак в Сирии миссией ООН — ОЗХО.

Цель проекта — обсуждение будущего СМР без его формального закрытия.

При этом российский проект резолюции по продлению мандата совместного механизма расследования химатак в Сирии не смог набрать достаточного числа голосов. «Результаты голосования следующие: четыре «за», семь «против», еще четыре воздержались. Проект резолюции не принимается, не получив требуемого большинства голосов», — заявил председатель Совета Безопасности ООН.

За принятие документа проголосовали Россия и Китай, совместно разработавшие проект резолюции, Боливия, которая предложила СБ вернуть проект на рассмотрение, а также Казахстан. Против были США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай.

Российский постпред назвал проходящее обсуждение по продлению мандата «спектаклем» и рассказал о его целях.

«Мой британский коллега сказал, а можно сказать, даже проговорился, и выдал, и я ему очень благодарен за эту откровенность, главную вещь, вокруг которой был задуман и состоялся этот спектакль.

Британский постпред (Мэтью Райкрофт — «Газета.Ru») сказал, что России нет места в политическом процессе в Сирии. Вот оно. Вот ради чего затевалась вся эта довольно нечистоплотная история

— поставить под сомнение роль России в политическом процессе сирийского урегулирования», — заявил Небензя. Он также выразил благодарность постпреду Британии за то, что тот «сказал вслух то, что многие вслух говорить не решались».

Днем ранее Россия также заблокировала в Совбезе проект резолюции США, что стало причиной обвинений в сторону Москвы.

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия убила миссию по расследованию атак с применением химоружия в Сирии.

«Использовав вето, которое убило механизм расследования случаев применения химоружия в Сирии, Россия доказала, что ей нельзя доверять как партнеру по работе над урегулированием в Сирии», — написала Хейли в твиттере.

26 октября был выпущен доклад СМР об инциденте в Хан-Шейхуне 4 апреля этого года, где в результате атаки зарином погибли 87 человек, в том числе 31 ребенок. Число пострадавших тогда превысило 500 человек. В докладе эксперты ООН назвали ответственным за химическую атаку режим президента Сирии Башара Асада.

Российский МИД уделил вышедшему документу крайне пристальное внимание. «В Москве приступили к тщательному изучению этого документа. Но уже при первом ознакомлении с ним бросается в глаза, что

мнения и оценки российских специалистов, передававшиеся в Механизм по его же просьбе, оказались полностью проигнорированными», — отметили в министерстве.

Дипломаты также подчеркнули, что в доклад были включены «прямо противоположные выводы» анонимных исследовательских центров и независимых экспертов, не подкрепленные «сколько-нибудь убедительной аргументацией».

В связи с этим Россия внесла в СБ ООН свой проект резолюции о продлении мандата миссии по расследованию химических атак в Сирии. Согласно документу, мандат работы экспертов совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии продлевается до мая 2018 года.

Так называемый совместный механизм ООН и ОЗХО был создан в 2015 году единогласным решением Совбеза. В 2016 году мандат совместного механизма на расследование химатак в Сирии был продлен еще на год до 17 ноября текущего года.