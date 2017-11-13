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Америка зашла в российский тупик

Чего ждать России от политики США

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин пожимают руки во время встречи на... Mikhail Klimentyev/Reuters
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин пожимают руки во время встречи на саммите АТЭС во Вьетнаме, 10 ноября 2017 года

Прошедшая неделя была отмечена двумя значимыми для российской дипломатии событиями. Сначала министры обороны стран-членов НАТО потребовали модернизировать транспортную инфраструктуру в Европе. А потом лидеры США и РФ так и не смогли провести даже короткую встречу на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады РАН Сергей Самуйлов рассказал «Газете.Ru», что это означает.

8-9 ноября в Брюсселе состоялась последняя в этом году встреча министров обороны стран-членов НАТО. Судя по сообщениям прессы, одна из главных обсуждавшихся проблем заключалась в необходимости масштабного расширения транспортной инфраструктуры альянса. В частности, речь шла о расширении и ремонте автодорог, укреплении существующих и строительстве новых мостов, модернизации железных дорог. Причём, в соответствии с политикой президента США Дональда Трампа, не американцы, а каждая натовская страна обязана теперь улучшать транспортную инфраструктуру на своей территории за свой счёт. Спрашивается — почему натовцы вдруг озаботились усовершенствованием дорог, мостов и так далее?

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Ответ довольно прост. Это будет делаться для того, чтобы в кризисной ситуации можно было быстро перебросить тяжёлую бронетехнику к российским границам, коль скоро в результате украинского кризиса Россия вновь стала «геополитическим врагом № 1».

Когда бывшие социалистические страны Восточной Европы и прибалтийские республики вошли в состав НАТО, то быстро выяснилось, что их дороги и мосты были приспособлены для передвижения манёвренных советских танков типа Т-72, вес которых составляет 44 тонны.

И они не были приспособлены для движения по ним тяжеловесных и неповоротливых американских «Абрамсов», вес которых превышает 62 тонны. Мосты под тяжестью «Абрамсов» рушились, автодороги быстро выходили из строя.

Другими словами, сегодня у натовцев нет возможности быстро перебросить тяжелую бронетехнику с территории «старых» членной альянса на территорию бывших соцстран. Для обретения такой возможности они и решили заняться усовершенствованием инфраструктуры.

Натовцы нас считают агрессивными. Мы считаем агрессорами их. У нас исторических оснований так думать гораздо больше. Достаточно вспомнить опустошительные нашествия поляков в «смутное время», французов в 1812 г., наконец, немцев во время Второй мировой войны.

Североатлантический альянс сегодня развернул несколько батальонов общей численностью до 5 тысяч на территории Польши и бывших советских прибалтийских республик. Как нам следует реагировать? Спокойно. Надо помнить, что в разгар «холодной войны» численность только американских войск в Европе превышала 300 тысяч военнослужащих. Сегодня их численность составляет приблизительно 60 тысяч. С таким потенциалом американцы и натовцы на нас нападать не будут.

Каковы ближайшие перспективы российско-американских отношений? Вероятнее всего, в течение следующего года перспектив никаких.

Антироссийская истерия, развязанная демократами и ведущими в США либеральными СМИ по поводу якобы имевшего место «сговора» предвыборной команды Трампа с Кремлём, создала такую атмосферу нетерпимости в Вашингтоне, что контакты высокопоставленных американских должностных лиц с российскими представителями стали рассматриваться чуть ли не как национальная измена.

И хотя многочисленные правительственные расследующие органы, с марта ищущие доказательств наличия «сговора», так ничего и не нашли, антироссийские параноидальные страсти в политической элите США не утихают. Поведение Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме убедительное тому подтверждение.

Американский президент отказался от первоначальных планов проведения полноформатных переговоров с российским президентом именно из-за опасений новых нападок и новой волны травли со стороны многочисленных его противников.

Максимум, чего удалось добиться «на полях саммита», стало совместное заявление по Сирии и намерению совместно добить ИГИЛ — что уже хорошо.

С конца октября резко обострились отношения между республиканцами и демократами в Конгрессе. Республиканцы в обеих палатах, в частности, развернули расследование сомнительной с их точки зрения «урановой сделки» с Россией, заключённой в 2010 администрацией демократа Барака Обамы. В результате соглашения, как они утверждают, 20% урановых рудников США оказались «под контролем Путина».

Расследование напрямую направлено на дискредитацию бывшей соперницы Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон, которая тогда возглавляла Госдепартамент. Но также процесс затрагивает и ретивого специального прокурора Роберта Мюллера, бывшего тогда главой ФБР. Оба будут приглашены в Конгресс для дачи показаний под присягой.

Но Россия в рамках этих разборок между двумя основными политическими партиями Америки все равно будет оставаться «плохой».

Трамп к настоящему моменту уже многому обучился как политик. Он отказался от первоначальных намерений «разобраться с вашингтонским болотом», то есть от ограничения власти вашингтонского истеблишмента. Президент продемонстрировал, что способен действовать жёстко против России, вопреки своим убеждениям, когда в начале августа подписал санкционный антироссийский закон. Тогда — самое главное — республиканцы увидели, что «сговора» с Путиным не было.

С другой стороны, либеральные СМИ все равно продолжают раздувать и преувеличивать компрометирующие материалы, добываемые командой Мюллера, даже не имеющие никакого отношения к избирательной кампании прошлого года, замалчивая при этом, что ведутся в Конгрессе расследования и против прокурора, и против Хиллари Клинтон.

Как представляется, в сложившейся ситуации республиканцы не допустят отстранения Трампа от власти в результате импичмента, даже если Мюллер попытается обвинить его в «воспрепятствовании отправлению правосудия» из-за увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР в мае этого года. Контролируемый республиканцами Юридический комитет Палаты представителей, которому по процедуре предстоит одобрять статьи обвинений против президента, попросту не утвердит их, поскольку он как раз и ведёт наряду с другими комитетами расследование «урановой сделки».

В такой ситуации российской дипломатии следует набраться терпения и ждать, когда расследования по поиску «русского следа» сойдут на нет, а антироссийские страсти в Вашингтоне утихнут.

Американцы путём самозапугивания загнали себя в какой-то политико-психологический тупик. Самим им придётся и выкарабкиваться из него. Только тогда у Трампа появится определённая свобода действий в отношении России и возможность начать какое-то конструктивное взаимодействие с нами.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.