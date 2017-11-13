Америка зашла в российский тупик

8-9 ноября в Брюсселе состоялась последняя в этом году встреча министров обороны стран-членов НАТО. Судя по сообщениям прессы, одна из главных обсуждавшихся проблем заключалась в необходимости масштабного расширения транспортной инфраструктуры альянса. В частности, речь шла о расширении и ремонте автодорог, укреплении существующих и строительстве новых мостов, модернизации железных дорог. Причём, в соответствии с политикой президента США Дональда Трампа, не американцы, а каждая натовская страна обязана теперь улучшать транспортную инфраструктуру на своей территории за свой счёт. Спрашивается — почему натовцы вдруг озаботились усовершенствованием дорог, мостов и так далее?

Реклама

Ответ довольно прост. Это будет делаться для того, чтобы в кризисной ситуации можно было быстро перебросить тяжёлую бронетехнику к российским границам, коль скоро в результате украинского кризиса Россия вновь стала «геополитическим врагом № 1».

Когда бывшие социалистические страны Восточной Европы и прибалтийские республики вошли в состав НАТО, то быстро выяснилось, что их дороги и мосты были приспособлены для передвижения манёвренных советских танков типа Т-72, вес которых составляет 44 тонны.

И они не были приспособлены для движения по ним тяжеловесных и неповоротливых американских «Абрамсов», вес которых превышает 62 тонны. Мосты под тяжестью «Абрамсов» рушились, автодороги быстро выходили из строя.

Другими словами, сегодня у натовцев нет возможности быстро перебросить тяжелую бронетехнику с территории «старых» членной альянса на территорию бывших соцстран. Для обретения такой возможности они и решили заняться усовершенствованием инфраструктуры.

Натовцы нас считают агрессивными. Мы считаем агрессорами их. У нас исторических оснований так думать гораздо больше. Достаточно вспомнить опустошительные нашествия поляков в «смутное время», французов в 1812 г., наконец, немцев во время Второй мировой войны.

Североатлантический альянс сегодня развернул несколько батальонов общей численностью до 5 тысяч на территории Польши и бывших советских прибалтийских республик. Как нам следует реагировать? Спокойно. Надо помнить, что в разгар «холодной войны» численность только американских войск в Европе превышала 300 тысяч военнослужащих. Сегодня их численность составляет приблизительно 60 тысяч. С таким потенциалом американцы и натовцы на нас нападать не будут.

Каковы ближайшие перспективы российско-американских отношений? Вероятнее всего, в течение следующего года перспектив никаких.

Антироссийская истерия, развязанная демократами и ведущими в США либеральными СМИ по поводу якобы имевшего место «сговора» предвыборной команды Трампа с Кремлём, создала такую атмосферу нетерпимости в Вашингтоне, что контакты высокопоставленных американских должностных лиц с российскими представителями стали рассматриваться чуть ли не как национальная измена.

И хотя многочисленные правительственные расследующие органы, с марта ищущие доказательств наличия «сговора», так ничего и не нашли, антироссийские параноидальные страсти в политической элите США не утихают. Поведение Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме убедительное тому подтверждение.

Американский президент отказался от первоначальных планов проведения полноформатных переговоров с российским президентом именно из-за опасений новых нападок и новой волны травли со стороны многочисленных его противников.

Максимум, чего удалось добиться «на полях саммита», стало совместное заявление по Сирии и намерению совместно добить ИГИЛ — что уже хорошо.

С конца октября резко обострились отношения между республиканцами и демократами в Конгрессе. Республиканцы в обеих палатах, в частности, развернули расследование сомнительной с их точки зрения «урановой сделки» с Россией, заключённой в 2010 администрацией демократа Барака Обамы. В результате соглашения, как они утверждают, 20% урановых рудников США оказались «под контролем Путина».

Расследование напрямую направлено на дискредитацию бывшей соперницы Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон, которая тогда возглавляла Госдепартамент. Но также процесс затрагивает и ретивого специального прокурора Роберта Мюллера, бывшего тогда главой ФБР. Оба будут приглашены в Конгресс для дачи показаний под присягой.

Но Россия в рамках этих разборок между двумя основными политическими партиями Америки все равно будет оставаться «плохой».

Трамп к настоящему моменту уже многому обучился как политик. Он отказался от первоначальных намерений «разобраться с вашингтонским болотом», то есть от ограничения власти вашингтонского истеблишмента. Президент продемонстрировал, что способен действовать жёстко против России, вопреки своим убеждениям, когда в начале августа подписал санкционный антироссийский закон. Тогда — самое главное — республиканцы увидели, что «сговора» с Путиным не было.

С другой стороны, либеральные СМИ все равно продолжают раздувать и преувеличивать компрометирующие материалы, добываемые командой Мюллера, даже не имеющие никакого отношения к избирательной кампании прошлого года, замалчивая при этом, что ведутся в Конгрессе расследования и против прокурора, и против Хиллари Клинтон.

Как представляется, в сложившейся ситуации республиканцы не допустят отстранения Трампа от власти в результате импичмента, даже если Мюллер попытается обвинить его в «воспрепятствовании отправлению правосудия» из-за увольнения Джеймса Коми с поста директора ФБР в мае этого года. Контролируемый республиканцами Юридический комитет Палаты представителей, которому по процедуре предстоит одобрять статьи обвинений против президента, попросту не утвердит их, поскольку он как раз и ведёт наряду с другими комитетами расследование «урановой сделки».

В такой ситуации российской дипломатии следует набраться терпения и ждать, когда расследования по поиску «русского следа» сойдут на нет, а антироссийские страсти в Вашингтоне утихнут.

Американцы путём самозапугивания загнали себя в какой-то политико-психологический тупик. Самим им придётся и выкарабкиваться из него. Только тогда у Трампа появится определённая свобода действий в отношении России и возможность начать какое-то конструктивное взаимодействие с нами.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.