«Воздействия на выборы не было»

Глава американского министерства финансов Стивен Мнучин заявил телеканалу CBS, что вменяемые России действия «не повлияли на результаты президентских выборов».

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«Я не буду комментировать любую конфиденциальную информацию, виденную мной. Но позвольте мне выразиться ясно – никто не считает, что это (предположительные действия РФ – «Газета.Ru») повлияло на выборы. Итак, что бы ни случилось, не было никакого воздействия [на выборы президента США]», – подчеркнул Мнучин.

Также глава американского Минфина призвал граждан США отвлечься от раздутого СМИ скандала и сосредоточиться на более критических для Штатов вопросах.

В их числе Мнучин назвал федеральную реформу налогообложения, национальную безопасность и внешнеполитический курс.

Кроме того, Стивен Мнучин особо подчеркнул, что свое мнение о «российском вмешательстве» в президентскую гонку он составил только после того, как ознакомился с конфиденциальной информацией американского разведывательного управления.

Мнучин при этом отметил, что президент США Дональд Трамп доверяет информации разведки.

Утром 12 ноября пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин уверен в том, что Россия не вмешивалась в ход выборов в США в 2016 году.

Эти слова Песков высказал, комментируя неформальные встречи Путина и Трампа в субботу на саммите АТЭС.

«Действительно, президент Трамп интересовался, насколько эта информация соответствует действительности, и Путин изложил позицию, суть которой заключается в том, что Россия не вмешивалась ни в коей мере в процесс выборов, и об этом не могло быть и речи», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, Путин «выразил полное непонимание голословных заявлений о якобы вмешательстве России в избирательный процесс США».

Сам же президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что в вопросе мнимого «вмешательства России в ход выборов главы США» он предпочитает верить, во-первых, американским разведуправлениям и, во-вторых, чистосердечности Владимира Путина.

«Что я сказал, так это то, что я верю, что Путин верит в это», – сказал Трамп, выступая на совместной с вьетнамским президентом Тран Дай Квангом пресс-конференции в Ханое.

«Я верю, что он искренен в своем убеждении в невмешательстве России в американские выборы», – добавил лидер США.

«Что же до того, верить мне в это или нет – здесь я полностью доверяю нашим разведывательным агентствам, флаг им в руки», – подчеркнул Трамп.

Кроме того, хозяин Овального кабинета добавил, что «очень плотно» работает с американской разведкой по всем вопросам.

В субботу, 11 ноября, Дональд Трамп заявил, что доверяет президенту России Владимиру Путину, когда тот говорит, что «не вмешивался в выборы».

По словам Трампа, в ходе каждого разговора с Путиным (до Дананга президенты РФ и США виделись в Гамбурге на форуме G20 – «Газета.Ru»), президент России говорил ему: «Я не делал этого».

«Я на самом деле верю, что когда он [Путин] говорит мне это, он имеет это (невмешательство РФ в выборы президента США-2016 – «Газета.Ru») в виду», – заявил Трамп.

Эти слова моментально стали объектом домыслов и инсинуаций, пишет американское издание The Hill.

В связи с этим, Трамп был вынужден дать объяснения по ряду моментов на следующий день, находясь в Ханое.

Трамп по итогам неофициальной встречи на полях саммита АТЭС заявил, что Владимир Путин «был очень оскорблен» предположениями, что Москва «могла попытаться взломать» выборы президента США.

Трамп также обвинил в скандале с предполагаемым «российским вмешательством» в американскую избирательную систему Демократическую партию США, добавив, что это мешает плодотворному диалогу с Россией.

«Все это было подстроено демократами», – отметил Дональд Трамп.

Владимир Путин также высказался по поводу «вмешательства России» в американский электоральный процесс.

По мнению российского лидера, вся ситуация вокруг расследования «вмешательства» в президентскую гонку в 2016 году представляет собой проявление внутриполитической борьбы в США. Также Путин удивился домыслам о связях его родственников с представителями администрации американского президента или «какими-то официальными лицами».

«Я не знаю об этом ничего, ровным счетом ничего. По-моему, это все бредни какие-то», — заявил Владимир Путин.