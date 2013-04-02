Путин обязал чиновников раскрыться

Президент Владимир Путин подписал во вторник два указа, которыми обязал государственных чиновников раскрыть свои зарубежные активы и отчитаться по каждой сделке с недвижимостью или ценными бумагами.

Первым из указов глава государства уточнил, что федеральный закон «О противодействии коррупции» устанавливает необходимость раскрытия всех принадлежащих чиновникам активов, а не только отечественных. Зарубежную недвижимость депутаты, сенаторы и высшие госчиновники не без проблем, но все-таки декларировали – с депутатами Госдумы Владимиром Пехтиным, Андреем Исаевым и сенатором Виталием Малкиным это сыграло злую шутку, - а вот владение акциями зарубежных компаний или облигаций фиксировали безо всякой охоты. Указом специально обговаривается, что в декларациях должны быть прописано наличие счетов в иностранных банках, владение ценными бумагами иностранных государств, равно как и наличие недвижимости за рубежом.

Декларации о доходах, которые должны были до 1 апреля сдать государственные служащие и все лица, замещающие госдолжности, теперь должны быть дополнены справкой, в которой в произвольной форме указываются не только активы, но и источники получения средств, за счет которых они были приобретены (пп. «б» п. 28 Указа №309). Срок пересдачи документов установлен до 1 июля этого года.

Раскрыв полностью свои активы за рубежом, госчиновники рискуют со многим из задекларированного вскоре расстаться. В середине февраля тот же Путин внес в нижнюю палату законопроект «о запрете отдельным категориям лиц» открывать и иметь счета за рубежом. Этот вариант, однако, мягче обсуждавшихся в Госдуме инициатив запретить чиновникам не только иметь счета в иностранных банках, но и владеть недвижимостью за рубежом.

Второй указ (№310) прописывает новую форму справки о расходах. Если в соответствии с только-только принятой в декабре прошлого года ст. 8.1 закона «О противодействии коррупции» чиновники должны отчитываться об источниках средств по всем сделкам, чей объем превышает заработок их и их супругов за три года, но теперь, гласит п. 9 президентского указа, справка должна быть подана «по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций».