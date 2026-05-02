В Туапсе пообещали очистить пляж от нефтепродуктов к летнему сезону

В Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня. Об этом глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в эфире «Соловьев Live».

Руководитель района подчеркнул, что инцидент носит локальный характер и не ставит под угрозу предстоящий туристический сезон. По словам Бойко, общая протяженность береговой зоны округа составляет около 90 километров, поэтому происшествие на одном пляже не отразится на работе остальных зон отдыха. В настоящее время специалисты продолжают устранять последствия выбросов мазута, возникших после пожаров на предприятиях.

«То, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие пляжи. Этот (пострадавший. — прим. ред.) пляж мы к 1 июня приведем в порядок», — отметил Бойко.

Украинские дроны атаковали Туапсе трижды за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля — причиной стали обломки сбитых беспилотников. Что происходит в пострадавшем городе — в материале «Газеты.Ru».

