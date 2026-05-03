Аэропорт Пулково перешел на особый режим работы

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Отмечается, что ограничительные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого прием и отправку самолетов приостанавливали в аэропортах Пскова, Череповца, Ярославля, Уфы, Челябинска, Москвы, Перми, Пензы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Меры до сих пор действуют в Нижнем Новгороде. В Сочи и Геленджике ограничения, веденные вечером субботы из соображений безопасности, продолжались чуть больше часа. После этого обе воздушные гавани вернулись к полноценной работе.

Ранее пассажир на 41 день застрял в аэропорту из-за невозможности улететь.