«Не признавать и не соблюдать». Китай запретил исполнять санкции США

Китай ввел запрет на исполнение санкций США против пяти своих нефтехимических компаний. Соответствующий приказ выпустило министерство коммерции КНР после включения предприятий в американский санкционный список из-за закупок иранской нефти. В Пекине заявили, что односторонние ограничения не имеют оснований в международном праве и пообещали защищать интересы национального бизнеса.

Министерство коммерции КНР издало приказ, запрещающий признавать и исполнять санкции США в отношении пяти китайских нефтехимических компаний, которых Вашингтон обвиняет в торговле нефтью с Ираном.

В список вошли Hengli Petrochemical (Dalian), Shandong Jincheng Petrochemical Group, Hebei Xinhai Chemical Group, Shouguang Luqing Petrochemical и Shandong Shengxing Chemical. США включили эти структуры в санкционный список, заморозив их активы и ограничив финансовые операции.

«Китайское правительство последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих мандата ООН и оснований в международном праве. В связи с этим министерство коммерции выпустило приказ, предписывающий не признавать, не исполнять и не соблюдать санкционные меры Соединенных Штатов против указанных пяти китайских предприятий», — говорится в документе.

В китайском министерстве подчеркнули, что действия США необоснованно ограничивают нормальную коммерческую деятельность и противоречат базовым принципам международных отношений.

Решение КНР опирается на национальный механизм противодействия экстерриториальному применению иностранных законов.

В начале этой недели Китай призвал США отказаться от односторонних ограничений и прекратить практику их применения. «Китай настоятельно призывает американскую сторону прекратить злоупотребление рестрикциями и «длинной рукой»», — заявил 27 апреля официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По его словам, Пекин намерен защищать законные права и интересы национальных компаний.

В конце апреля министерство финансов США ввело санкции против нефтеперерабатывающего предприятия Hengli за закупки иранской нефти. В ведомстве указали, что компания является одним из крупнейших покупателей иранского сырья и нефтепродуктов. По данным американской стороны, с 2023 года суда так называемого теневого флота, находящиеся под санкциями, поставили предприятию свыше 5 млн баррелей иранской нефти.

Китай импортировал из Ирана не менее 11 млн баррелей сырой нефти после начала военной операции США, сообщал CNBC в начале марта.

Поставки осуществлялись через Ормузский пролив, закрытый для других танкеров.

Одновременно министр финансов США Скотт Бессент планирует поднять на переговорах с Китаем вопрос сокращения закупок российской и иранской нефти, писала The Wall Street Journal. По информации Financial Times, Пекин может лишиться доступа к дешевой иранской нефти, что способно привести к росту поставок из России. Как ранее сообщал Bloomberg, китайские компании — как государственные гиганты, так и небольшие частные нефтезаводы — на фоне санкционного давления США продолжают отказываться от закупок российской нефти.

 
