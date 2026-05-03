В Госдуме рассказали, когда россиянам ждать самых долгих новогодних каникул

Рекордно долгие новогодние праздники продолжительностью в 12 дней могут повториться в России зимой 2032 года. Об этом ТАСС рассказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он пояснил, что возвращение столь длительного отдыха возможно лишь при условии сохранения действующих норм Трудового кодекса. Нилов напомнил, что календарная сетка конца 2031 и начала 2032 года позволит гражданам непрерывно отдыхать с 31 декабря по 11 января.

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что в 2026 году суммарное число рабочих дней будет таким же, как и в 2025 году, — 247 рабочих дней. При этом 118 дней будут выходными или праздничными. В 2026 году россиян ждут еще три периода выходных по три дня (с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня) и выходной 4 ноября в среду.

Он добавил, что следующие новогодние каникулы, которые начнутся с 31 декабря 2026 года (четверг) и, вероятнее всего, продлятся до воскресенья 10 января 2027 года.

Ранее был назван главный приоритет россиян в отпуске.