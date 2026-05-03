Глава РФПИ заявил о крупнейшем энергокризисе в истории

Мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мир, не отдавая себе отчета, идет к крупнейшему энергетическому кризису в истории», — написал он.

В апреле Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с началом пандемии COVID-19 и призвал готовиться к крайне серьезному кризису. По его словам, многие чиновники в ЕС и Великобритании до сих пор ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения.

До этого Дмитриев сравнил ЕС с черепахой из-за запоздалого призыва Еврокомиссии готовится к энергетическому кризису на фоне конфликта на Ближнем Востоке и фактического перекрытия поставок нефти по Ормузскому проливу. По его словам, несмотря на существующие проблемы ЕС до сих пор отказывается признавать фатальную ошибку отказа от российских энергоносителей.

