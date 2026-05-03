Глава РФПИ заявил о крупнейшем энергокризисе в истории

Roman Naumov/Global Look Press

Мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории. Об этом в соцсети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мир, не отдавая себе отчета, идет к крупнейшему энергетическому кризису в истории», — написал он.

В апреле Дмитриев сравнил нынешнюю ситуацию в мире с началом пандемии COVID-19 и призвал готовиться к крайне серьезному кризису. По его словам, многие чиновники в ЕС и Великобритании до сих пор ничего не понимают, не признают ошибок и недооценивают грядущие экономические потрясения.

До этого Дмитриев сравнил ЕС с черепахой из-за запоздалого призыва Еврокомиссии готовится к энергетическому кризису на фоне конфликта на Ближнем Востоке и фактического перекрытия поставок нефти по Ормузскому проливу. По его словам, несмотря на существующие проблемы ЕС до сих пор отказывается признавать фатальную ошибку отказа от российских энергоносителей.

Ранее на Западе сравнили текущую обстановку в мире с началом пандемии COVID-19.

 
