Сгорели родители, дети и бабушка: в ХМАО пожар унес жизни семерых человек

В ХМАО при пожаре в частном доме погибли семь человек, включая четырех детей

В Ханты-Мансийском автономном округе при пожаре в частном доме погибли двое родителей, четверо детей и их бабушка. Как сообщил глава Мегиона Алексей Петриченко, администрация города возьмет на себя финансирование похорон. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Что известно о погибшей семье и предполагаемых причинах пожара — в материале «Газеты.Ru».

В поселке Высокий города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в результате пожара в частном доме погибла семья из семи человек, включая четверых детей, сообщил глава Мегиона Алексей Петриченко.

«Сегодня ночью произошла страшная трагедия. В результате пожара в Высоком в частном доме погибла вся семья: родители, четверо несовершеннолетних детей и их бабушка», — отметил он.

По информации РИА Новости, одному из погибших детей был «год с небольшим», остальные дети — 2011, 2013 и 2015 годов рождения.

После происшествия в администрации Мегиона прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с организацией похорон многодетной семьи.

« Все расходы администрация города примет на себя . Параллельно во взаимодействии с другими социальными и профильными службами будем оказывать необходимые меры поддержки родным и близким», — добавил Петриченко.

На инцидент отреагировал и губернатор региона Руслан Кухарук. Он поручил департаменту социального развития Югры и администрации муниципалитета организовать экстренную социальную и психологическую помощь близким погибших.

«Держу ситуацию на личном контроле», — подчеркнул Кухарук.

Сообщение о возгорание частного дома в Высоком поступило 2 мая в 1:58 по местному времени (23:58 мск 1 мая). На момент прибытия сотрудников МЧС происходило открытое горение с угрозой распространения огня на соседние строения.

Пожар уничтожил жилой дом и баню, а также повредил гараж. Его площадь составила 142 квадратных метра. Огонь полностью потушили в 3:30 (1:30 мск). К ликвидации возгорания от МЧС России были привлечены 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

Тем временем региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.

Что известно о погибшей семье

Семья, погибшая при пожаре, характеризовалась специалистами положительно, сообщила детский омбудсмен в Югре Людмила Низамова.

«И школы, и социальные служба характеризуют семью положительно», — отметила она в беседе с ТАСС.

По сведениям органов системы профилактики, ни родители, ни дети на профилактических учетах не состояли .

Оба родителя работали, к уголовной ответственности или ответственности, связанной с воспитанием детей, не привлекались, добавила Низамова.

Причины пожара

Как сообщили в СК, причиной пожара могло стать нарушение требований безопасности при эксплуатации печного оборудования. Кухарук в качестве предположительной причины возгорания назвал небезопасное использование электроприборов.

Однако председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов придерживается другого мнения. По его словам, пожар мог произойти из-за отсутствия в доме газа, на подводку которого у многих семей региона нет средств.

«Как показывает практика, такие пожары обычно случаются, когда либо дом не газифицирован, либо газ отключили за долги», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Миронов обратил внимание, что Югра — один из ведущих добытчиков и переработчиков газа в России, при этом в 2025 году из 193 населенных пунктов в план догазификации были включены только 53 . Местные власти объяснили, что смысла наращивать темпы догазификации нет, поскольку результаты оказываются не востребованы, рассказал депутат. Кроме того, чиновники приводят в пример газифицированный поселок, где из 520 домовладений подключено только пять.

«А что: неужели никому газ не нужен? Нет, конечно. Еще как нужен, только у людей денег нет на подводку трубы к дому, проект, покупку оборудования и его монтаж», — высказался парламентарий.

Частные дома необходимо газифицировать бесплатно «без всяких условий и оговорок», добавил Миронов.