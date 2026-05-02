Танки вместо «Мерседесов». Берлин готовит крупнейший гражданский порт к войне

Германия начала инвестировать в подготовку гражданских портов к войне, утверждает Bloomberg. По информации издания, крупнейший европейский причал в Бремерхафене адаптируют под переброску тяжелых танков Leopard к потенциальным линиям фронта. Однако из-за нехватки бюджетных средств власти вынуждены привлекать к проекту частный сектор. Как Берлин готовится к потенциальным конфликтам — в материале «Газеты.Ru».

Германия начала подготовку своей гражданской инфраструктуры к возможным военным конфликтам. Как сообщает Bloomberg, Берлин направит €1,35 млрд ($1,6 млрд) на модернизацию крупнейшего европейского порта в Бремерхафене на побережье Северного моря, специализирующегося на перевозке автомобилей.

«Эти государственные инвестиции предназначены не для увеличения экспорта автомобилей Mercedes-Benz и VW, а для укрепления погрузочных доков, чтобы обеспечить возможность транспортировки военной техники, например, 60-тонного танка Leopard, к будущим линиям фронта», — говорится в публикации.

По информации издания, этот проект — часть широкомасштабной подготовки Германии к потенциальному военному конфликту. Однако армии не хватает денег, чтобы самостоятельно его профинансировать, в связи с чем власти вынуждены обращаться за помощью к частному сектору.

Кроме того, немецкая армия не готова к государственно-частному партнерству в масштабах, необходимых для «быстрой массовой мобилизации в случае нападения на союзника по НАТО», добавил Bloomberg.

Также Германия формирует танковую бригаду в Литве . По информации немецкой газеты Bild, Берлин намерен обеспечить ее развертывание «любой ценой» к концу 2027 года. В Вильнюсе уже действует штаб соединения «45-я танковая бригада».

«Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду», — пишет издание.

22 апреля глава минобороны Германии Борис Писториус представил первую в истории бундесвера военную стратегию, которая призвана превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как «главная угроза» .

В Кремле военную концепцию ФРГ назвали квинтэссенцией конфронтации Европейского союза против РФ. Российские власти также неоднократно опровергали заявления о том, что Россия якобы может напасть на страны НАТО.

«Реальная проблема»

Германия в настоящее время не готова к будущим конфликтам ни в политическом плане, ни военно-техническом, заявил отставной генерал-лейтенант Юрген-Йоахим фон Зандрарт, командовавший многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» в польском Щецине.

«Сегодня у нас существует реальная проблема. Новая техника нужна. Но если я не способен этой техникой управлять, она мне не поможет. Важно, чтобы войска были готовы к бою сегодня — с тем оснащением, что у нас есть. Этого, к сожалению, очень мало», — отметил он в интервью Die Welt.

Фон Зандрарт обратил внимание, что немецкие сухопутные войска по-прежнему ждут обновленных сетевых систем управления, поскольку «многое до сих пор работает, по сути, в аналоговом режиме». «А если смотреть на все виды вооруженных сил, то картина еще хуже », — подчеркнул бывший военачальник.

Кроме того, он прокомментировал заявления молодых людей, которые выходят на улицы и говорят: «За Германию мы умирать не будем».

«Невольно задаешься вопросом: почему часть нашей молодежи, похоже, уже не понимает, что страну стоит защищать? Я считаю, что мы как политики, но еще больше, как родители и общество, не смогли показать молодежи, кто мы, за что боремся и за что готовы сражаться, если это потребуется», — высказался фон Зандрарт.

По его мнению, если Германия сейчас ввяжется в «конфликт на истощение», то «не сможет одержать победу» .

«Пользуются истерией»

Германия взяла курс на подготовку к военному противостоянию с Россией на рубеже нескольких лет и не скрывает этого, заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Общественность, разумеется, не в восторге от такого сценария, однако ее голос заглушается яростной милитаристской пропагандой официоза, военных, лоббистов от ВПК, представителей системных СМИ. Такова реальность», — отметил он в интервью РИА Новости.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин уверен, что ремилитаризация Германия к настоящему времени уже де-факто состоялась .

«Танки Leopard, гаубицы Panzerhaubitze, БМП Puma, истребители Eurofighter Typhoon — все это появилось у Германии еще к концу прошлого века <…> Сейчас мы просто видим, что Берлин и военно-промышленные концерны Германии, пользуясь истерией вокруг России, начинают наращивать военную силу выше уровня, который предполагает самооборона. Они готовятся к наступательной войне», — поделился он в разговоре с aif.ru.

Вместе с тем многое указывает на то, что Германия не собирается воевать с Россией , поскольку дефицит доступной электроэнергии препятствует промышленному росту, а кадровый голод мешает формированию полноценной контрактной армии, подчеркнул Данилин. Кроме того, в числе критических факторов — отсутствие собственного ядерного арсенала и нехватка систем противоракетной обороны, заметил эксперт.

«Германия совершенно точно будет использовать свою армию для давления на партнеров по ЕС <…> Допускаю, что обновление немецкой армии запланировано также под возвращение колониализма в той или иной форме», — добавил Данилин.

Тем временем немецкая партия «Зеленых» призвала использовать военно-морские силы страны против российских нефтяных танкеров. По мнению внешнеполитического эксперта немецкой партии BSW Севим Дагделен, подобная инициатива может привести к прямому военному конфликту с Россией.

«Зеленые» толкают Германию к войне против России <…> Это не что иное, как открытый призыв к вступлению Германии в войну», — отреагировала она в социальной сети Х.