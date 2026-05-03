Врач раскрыл неожиданную опасность «полезных» перекусов

Врач Симаков: перекусы орехами и сухофруктами могут стать проблемой для ЖКТ
Орехи и сухофрукты обычно считают почти идеальным перекусом — быстрым, удобным и полезным. Но у такого варианта есть слабое место, отметил в беседе с «Газетой.Ru» нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков.

Врач объяснил, что если есть названные продукты без меры, можно незаметно перебрать калории, а заодно получить тяжесть и вздутие из-за чрезмерного употребления, например миндаля, фисташек и кешью. Орехи действительно считают частью здорового рациона, но это питательный и калорийный продукт, поэтому за размером порции лучше следить.

«Главная ловушка в том, что орехи кажутся «легкой» едой. На деле они небольшие по объему, но очень плотные по калорийности. Человек может съесть горсть, потом еще одну, не почувствовать, что переел, а в сумме получить вполне полноценный по энергии прием пищи. Именно поэтому такие перекусы хорошо работают в умеренном количестве, но быстро перестают быть безобидными, когда человек ест их на ходу и не замечает объема», — прокомментировал Симаков.

С сухофруктами тоже следует быть осторожными, продолжил эксперт. Они сладкие и легко съедаются быстрее, чем свежие фрукты. При этом у части людей именно они чаще вызывают бурную реакцию со стороны кишечника. Причина в высокой концентрации сахаров и пищевых волокон. Если съесть много за раз, особенно на пустой желудок или в сочетании с орехами, можно получить выраженное газообразование и распирание, предупредил нейрогастроэнтеролог.

Врач отметил, что проблема не в полезности продукта, а в количестве и индивидуальной переносимости. Один человек спокойно съест немного кураги или горсть миндаля и ничего не заметит. У другого уже после такой порции появятся неприятные ощущения в ЖКТ. Особенно часто это бывает у людей с чувствительным кишечником, склонностью к синдрому раздраженного кишечника или привычкой есть очень быстро.

Орехи и сухофрукты — это нормальный перекус, если помнить о мере. Но когда полезная закуска превращается в бесконтрольное употребление целый день, она легко дает два эффекта сразу — лишние калории и неприятные симптомы со стороны ЖКТ, резюмировал эксперт.

