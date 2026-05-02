Трамп зол на Мерца? Почему США выводят тысячи военных из Германии

Президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение принято по итогам «тщательного анализа дислокации сил» Штатов в Европе. Американские СМИ связывают этот шаг как с охлаждением отношений с европейскими союзниками, так и с размещением части перебрасываемых сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Как решение Вашингтона связано со спором Трампа и немецкого канцлера Фридриха Мерца — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Германии пять тысяч американских военнослужащих, сообщила газета The Wall Street Journal. В Пентагоне пояснили, что решение стало итогом «тщательного анализа дислокации сил» Соединенных Штатов в Европе. Официальный представитель военного ведомства Шон Парнелл заявил, что войска покинут ФРГ в течение ближайших шести—двенадцати месяцев.

Администрация Белого дома планирует передислоцировать одну бригадную боевую группу, а также отменить решение экс-президента Джо Байдена о развертывании в Германии батальона ракетной артиллерии большой дальности — эти планы были намечены на конец 2026 года. Как отметила The New York Times, сокращение контингента снизит численность американских военных в ФРГ до уровня 2022 года. В настоящее время в Германии находятся более 36 тыс. американских солдат.

Высокопоставленные чиновники Пентагона в беседе с CBS News назвали это решение сигналом недовольства президента Дональда Трампа тем, какую помощь оказали США европейские союзники в войне с Ираном.

Согласно данным Пентагона, по состоянию на декабрь 2025 года на военных базах в Германии находились также почти 1,5 тыс. резервистов и 11,5 тыс. гражданских сотрудников.

Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус прокомментировал намерение Вашингтона сократить военное присутствие в ФРГ примерно на пять тысяч солдат. Министр заявил, что Европе пора брать на себя больше ответственности за собственную безопасность.

«Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, соответствует нашим интересам и интересам Соединенных Штатов», — сказал Писториус.

При этом он отметил, что шаг США был ожидаемым: «было предсказуемо, что США выведут войска из Европы, включая Германию».

Ответ Мерцу?

О возможном выводе американских солдат из Германии Трамп заговорил еще в конце апреля.

«Соединенные Штаты изучают и рассматривают возможность сокращения войск в Германии, и решение будет принято в ближайшее время», — написал он в соцсети Truth Social.

Как отметило агентство Reuters, заявление прозвучало на фоне критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из войны с Ираном и заявил, что американская сторона «унижается» в ходе переговоров.

«У американцев, очевидно, нет стратегии», — заявлял глава немецкого правительства.

Президент США ответил жестко: как пишет Anadolu, Трамп заявил, что Мерц «не знает, о чем говорит», и обвинил его в том, что тот допускает возможность обладания Ираном ядерным оружием.

«Я сейчас делаю с Ираном то, что другие страны или президенты должны были сделать давно. Неудивительно, что Германия так плохо себя чувствует — и экономически, и не только!» — процитировали журналисты американского лидера.

Италия и Испания под вопросом

До этого Трамп не исключил, что американские военные контингенты в Италии и Испании могут быть сокращены. Поводом для такого заявления стала критика в адрес этих стран.

«Почему я не должен этого сделать? Италия нам ничем не помогла, а Испания вела себя просто ужасно», — отметил президент США.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что не понимает причин для возможного сокращения американского контингента в стране. Он подчеркнул, что Италия не использовала Ормузский пролив, что очевидно для всех, и даже выразила готовность участвовать в миссии по охране судоходства — это, по его словам, было высоко оценено американскими военными.