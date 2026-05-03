Трамп вряд ли примет новый иранский план урегулирования

Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social пообещал скоро рассмотреть направленный Ираном планом.

По словам политика, ему трудно представить, что он будет приемлемым.

«Они (власти Исламской Республики. — «Газета.Ru») еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», — написал глава государства.

Два дня назад Трамп в письмах к лидерам конгресса заявил о «прекращении враждебных действий» против Ирана. Таким образом он пытается обойти ограничения: по закону США президент обязан получить одобрение законодателей, если военные действия продолжаются дольше 60 дней. В действительности же мир между Вашингтоном и Тегераном не заключен: Иран направил Соединенным Штатам уже два предложения по урегулированию, но Трамп остался ими недоволен.

На этом фоне в конце апреля российский президент Владимир Путин на встрече с главой МИД Исламской Республики Аббасом Арагчи выразил готовность сделать все для скорейшего урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Белый дом показал Трампа, в течение часа повторяющего слово «Побеждаем».