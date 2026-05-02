«Не хотел нанести вред». На Урале арестовали мужчину, рванувшего к губернатору на митинге

Паслер пообещал юрпомощь оренбуржцу, который прорывался к нему на митинге

В Екатеринбурге арестовали жителя Оренбуржья, который попытался агрессивно приблизиться к губернатору Денису Паслеру на праздновании Первомая. При задержании бывший бизнесмен нецензурно выражался, за что получил протокол о мелком хулиганстве. Сам Паслер не увидел в действиях задержанного угрозы своему здоровью и поручил предоставить мужчине юридическую помощь. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Мужчину, подбежавшего к губернатору Свердловской области Денису Паслеру на праздновании Первомая в Екатеринбурге, арестовали на две недели за нецензурную брань, сообщает официальный Telegram-канал судов Свердловской области.

1 мая 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков посетил первомайский митинг на улице Репина, 5. «Увидев главу региона, мужчина резко устремился к нему и был остановлен службой безопасности», — говорится в сообщении.

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, рассказал, что Таспаков «эмоционально и не очень адекватно себя повел» , при нем не было оружия. На задержание «целеустремленный» оренбуржец отреагировал нецензурной бранью, за что в отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В суде мужчина полностью признал вину. 2 мая Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 14 суток.

Как уточнили в департаменте информационной политики правительства Свердловской области, в результате инцидента никто не пострадал. Причина, по которой Таспаков пытался прорваться к Паслеру, не разглашается.

Позже этот инцидент, который запечатлели на видео, прокомментировал сам глава региона. Паслер обратил внимание на появление множества версий случившегося, однако в действительности имел место «обычный человеческий фактор», отметил губернатор. По его словам, речь не идет о покушении.

«Знаю наверняка, что он не хотел нанести вред», — подчеркнул Паслер.

Как рассказал губернатор, мужчина «слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться», чем сразу привлек внимание и был задержан при попытке приблизиться. Паслер в этот момент фотографировался с координатором Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Натальей Греховой.

«Поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку», — добавил глава региона.

Паслер возглавлял Оренбургскую область в качестве губернатора с 18 сентября 2019 года по 26 марта 2025 года. До утверждения в должности, с 21 марта 2019 года, он исполнял обязанности главы региона. В марте 2025 года назначен губернатором Свердловской области.

«Денис меня прикрыл»

Грехова рассказала, что Паслер прикрыл ее собой во время попытки мужчины прорваться к ним на первомайском митинге.

«Подошла к Денису сделать селфи, так как учились в одном институте. <…> Я не успела увидеть пьяный ли был мужчина, потому что Денис меня прикрыл, и тут же сработала охрана», — поделилась она в беседе с ТАСС.

Служба безопасности сработала «быстро и тихо», подчеркнула Грехова. По ее словам, Паслер продолжил спокойно фотографироваться, и потом ушел с охраной.

«Я не видела оружия у нападавшего», — уточнила она в разговоре с РИА Новости.

По информации Ura.ru, Таспакова обезвредил замдиректора частного охранного предприятия Дмитрий Рылин .

Что известно о Таспакове

Таспаков ранее был предпринимателем — занимался продажей товаров и выращиванием винограда, выяснила Baza.

«Он имел высшее экономическое образование, нo оно не помогло ему построить карьеру — все три открытых бизнеса он «успешно» закрыл», — отмечается в публикации.

Кроме того, Таспаков привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.