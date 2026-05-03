Трамп сообщил о планах США вывести из Германии более 5 тысяч военных

Президент Дональд Трамп заявил, что контингент американских военных в Германии уменьшится более чем на 5 тыс. чел., передает CNN.

Политик сказал, что Вашингтон намерен значительно сократить число своих военных в ФРГ.

«Мы сокращаем гораздо больше, чем на 5 тыс. человек», — отметил глава государства.

Накануне стало известно, что Трамп распорядился вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение принято по итогам «тщательного анализа дислокации сил» США в Европе. Однако американские СМИ связали этот шаг с охлаждением отношений с европейскими союзниками и с размещением части перебрасываемых сил в Индо-Тихоокеанском регионе. Агентство Reuters обратило внимание на то, что заявление Трампа прозвучало на фоне критики со стороны канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот обвинил США в отсутствии «стратегии выхода» из войны с Ираном и заявил, что американская сторона «унижается» в ходе переговоров.

В конце апреля немецкий канцлер заявил в интервью, что европейская дипломатия будет подлинно эффективной только в том случае, если будет подкреплена военными возможностями, включая ядерное оружие. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в связи с данными о плане Берлина и Парижа сотрудничать по ядерному сдерживанию призывал не забывать про режим нераспространения такого оружия.

Ранее СМИ узнали о работе США над новым противобункерным ядерным оружием.