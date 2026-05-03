Стоматолог предупредила, почему нельзя терпеть ночную зубную боль

Острая ночная зубная боль — это почти всегда «почерк» пульпита. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Мануйлова, стоматолог-терапевт клиники Атрибьют.

«Основная причина, почему зуб с пульпитом болит сильнее ночью – горизонтальное положение тела. Когда мы ложимся, усиливается приток крови к голове, что увеличивает давление на нерв (пульпу) воспаленного зуба и на нервные окончания. Это создает эффект взбитой бутылки шампанского, в которой давление не находит выхода, что вызывает резкую пульсирующую боль», — объяснила она.

Кроме того, срабатывают два психофизиологических фактора. Во-первых, ночью нет отвлекающих стимулов: днем дела заставляют мозг фильтровать болевые сигналы, а в темноте и тишине все внимание концентрируется на боли. Во-вторых, днем надпочечники активно вырабатывают кортизол и другие кортикостероиды, которые работают как внутренний щит и подавляют воспаление. Ночью уровень этих гормонов падает, защита исчезает, и боль прорывается в полную силу. То есть зуб не становится «злее», просто организм перестает его успокаивать.

«Мучающая боль преимущественно в ночное время также может возникнуть и при обострении периодонтита (воспаление связочного аппарата зуба), при тяжелом пародонтите (окружающие ткани зуба). Если зубная боль ощущается не только в области одного зуба, а распространяется во всей челюсти, то такие явления могут быть симптомами наличия воспаления надкостницы зуба», — сказала врач.

Иногда боль, которую принимают за зубную, может быть следствием воздействия других заболеваний, таких как: воспаление тройничного нерва может вызывать сильную боль в челюсти в ночное время. В результате влияния различных факторов нерв может сильно раздражаться, что приводит к ощущениям, которые легко можно перепутать с зубной болью. И даже некоторые лор-заболевания: гайморит, синусит и отит. В горизонтальном положении отток жидкости из пазух затрудняется, что усиливает неприятные ощущения и распространяет их на всю челюсть.

«Ночная зубная боль требует особого подхода: главная задача — дожить до утреннего визита к врачу с минимальными страданиями. Для снятия сильной боли лучше всего подойдет ибупрофен, так как он одновременно обезболивает и подавляет воспаление. Если к нему есть противопоказания, можно принять парацетамол: он действует на болевые центры, но почти не влияет на сам воспалительный процесс. Мощный кеторолак стоит использовать только при нестерпимой боли и лишь в том случае, если вы уже принимали его раньше и знаете свою реакцию», — посоветовала стоматолог.

Чтобы легче перенести ночь, примите полусидячее положение с помощью высокой подушки — это снизит приток крови к голове и уменьшит давление в воспаленных тканях. К щеке можно приложить холод через тонкое полотенце на 15 минут, а рот прополоскать теплым солевым раствором, чтобы вытянуть лишнюю жидкость из отека. Также хорошо помогает монотонный фоновый шум, который загружает слуховой канал и не дает мозгу концентрироваться на боли в полной тишине.

«Чего делать категорически нельзя, так это греть щеку или использовать горячие полоскания — тепло ускоряет нагноение и только усиливает отек. Не стоит класть таблетку аспирина прямо на десну из-за риска сильного химического ожога, ковырять воспаленный участок иголкой, а также пить антибиотики без назначения. Алкоголь «для обезболивания» тоже не поможет: он лишь расширит сосуды, усилит кровоток, и боль вернется с новой силой», — предупредила врач.

Экстренная медицинская помощь ночью нужна только при появлении опасных симптомов: если отек пошел на шею, глаз или половину лица, температура поднялась выше 38,5°C, либо стало физически трудно глотать и дышать. Также скорую стоит вызвать, если зубная боль сопровождается болью за грудиной — иногда так маскируется инфаркт. Если же этих признаков нет, ваша комбинация до утра включает в себя обезболивающее, холод, полусидячее положение и фоновый шум. А утром нужно сразу отправиться к стоматологу, даже если боль полностью отступила, ведь она снова вернется следующей ночью.

