Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Стоматолог предупредила, почему нельзя терпеть ночную зубную боль

Врач Мануйлова: ночная зубная боль почти всегда говорит о пульпите
Shutterstock

Острая ночная зубная боль — это почти всегда «почерк» пульпита. Об этом «Газете.Ru» рассказала Анна Мануйлова, стоматолог-терапевт клиники Атрибьют.

«Основная причина, почему зуб с пульпитом болит сильнее ночью – горизонтальное положение тела. Когда мы ложимся, усиливается приток крови к голове, что увеличивает давление на нерв (пульпу) воспаленного зуба и на нервные окончания. Это создает эффект взбитой бутылки шампанского, в которой давление не находит выхода, что вызывает резкую пульсирующую боль», — объяснила она.

Кроме того, срабатывают два психофизиологических фактора. Во-первых, ночью нет отвлекающих стимулов: днем дела заставляют мозг фильтровать болевые сигналы, а в темноте и тишине все внимание концентрируется на боли. Во-вторых, днем надпочечники активно вырабатывают кортизол и другие кортикостероиды, которые работают как внутренний щит и подавляют воспаление. Ночью уровень этих гормонов падает, защита исчезает, и боль прорывается в полную силу. То есть зуб не становится «злее», просто организм перестает его успокаивать.

«Мучающая боль преимущественно в ночное время также может возникнуть и при обострении периодонтита (воспаление связочного аппарата зуба), при тяжелом пародонтите (окружающие ткани зуба). Если зубная боль ощущается не только в области одного зуба, а распространяется во всей челюсти, то такие явления могут быть симптомами наличия воспаления надкостницы зуба», — сказала врач.

Иногда боль, которую принимают за зубную, может быть следствием воздействия других заболеваний, таких как: воспаление тройничного нерва может вызывать сильную боль в челюсти в ночное время. В результате влияния различных факторов нерв может сильно раздражаться, что приводит к ощущениям, которые легко можно перепутать с зубной болью. И даже некоторые лор-заболевания: гайморит, синусит и отит. В горизонтальном положении отток жидкости из пазух затрудняется, что усиливает неприятные ощущения и распространяет их на всю челюсть.

«Ночная зубная боль требует особого подхода: главная задача — дожить до утреннего визита к врачу с минимальными страданиями. Для снятия сильной боли лучше всего подойдет ибупрофен, так как он одновременно обезболивает и подавляет воспаление. Если к нему есть противопоказания, можно принять парацетамол: он действует на болевые центры, но почти не влияет на сам воспалительный процесс. Мощный кеторолак стоит использовать только при нестерпимой боли и лишь в том случае, если вы уже принимали его раньше и знаете свою реакцию», — посоветовала стоматолог.

Чтобы легче перенести ночь, примите полусидячее положение с помощью высокой подушки — это снизит приток крови к голове и уменьшит давление в воспаленных тканях. К щеке можно приложить холод через тонкое полотенце на 15 минут, а рот прополоскать теплым солевым раствором, чтобы вытянуть лишнюю жидкость из отека. Также хорошо помогает монотонный фоновый шум, который загружает слуховой канал и не дает мозгу концентрироваться на боли в полной тишине.

«Чего делать категорически нельзя, так это греть щеку или использовать горячие полоскания — тепло ускоряет нагноение и только усиливает отек. Не стоит класть таблетку аспирина прямо на десну из-за риска сильного химического ожога, ковырять воспаленный участок иголкой, а также пить антибиотики без назначения. Алкоголь «для обезболивания» тоже не поможет: он лишь расширит сосуды, усилит кровоток, и боль вернется с новой силой», — предупредила врач.

Экстренная медицинская помощь ночью нужна только при появлении опасных симптомов: если отек пошел на шею, глаз или половину лица, температура поднялась выше 38,5°C, либо стало физически трудно глотать и дышать. Также скорую стоит вызвать, если зубная боль сопровождается болью за грудиной — иногда так маскируется инфаркт. Если же этих признаков нет, ваша комбинация до утра включает в себя обезболивающее, холод, полусидячее положение и фоновый шум. А утром нужно сразу отправиться к стоматологу, даже если боль полностью отступила, ведь она снова вернется следующей ночью.

Ранее врач назвала вескую причину проверять зубы даже при отсутствии боли.

 
Теперь вы знаете
Запрет на ИИ для предвыборной агитации, жалобы на домашний интернет и пересадка костей по ОМС. Главное за 2 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!