Постпред РФ при ОБСЕ рассказал о подходах Москвы к реформе организации

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский рассказал о подходах Москвы к реформе организации. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Полянского, предложения РФ уже были учтены при принятии нового бюджета, который сократил расходы, в частности на деятельность гуманитарной корзины ОБСЕ, прежде всего БДИПЧ ОБСЕ. Он уточнил, что основные претензии связаны с инструментами, «которые давно превратились в механизм вмешательства во внутренние дела суверенных государств, в том числе через механизм наблюдения за выборами».

