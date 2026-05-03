Инженер объяснил, почему в СССР холодильники работали десятилетиями, а современные — нет

Старые холодильники шумели, требовали регулярной разморозки, расходовали больше электроэнергии, но при этом работали годами, а иногда и десятилетиями. Современные же выходят из строя быстрее, из-за чего возникает ощущение, что раньше делали лучше. Но техническая картина значительно сложнее, рассказал «Газете.Ru» кандидат технических наук, заведующий кафедрой промышленной инженерии Университета РОСБИОТЕХ Тимур Нурмагомедов.

«Дело в том, что холодильники разных поколений создавались в разной инженерной логике. В ГОСТ 16317-87 для бытовых холодильных приборов действительно были зафиксированы весьма высокие ориентиры: установленный срок службы не менее 10 лет, а средний срок службы – не менее 15 лет. Сегодня в разъяснениях Роскачества ожидаемый срок службы холодильников и морозильников оценивается уже примерно в 10–11 лет. Само это различие формирует устойчивое впечатление, что современная техника объективно стала менее долговечной», — объяснил он.

Однако объяснять все только ухудшением качества было бы слишком просто.

Холодильник прошлых лет представлял собой сравнительно простую электромеханическую систему. Его устройство было грубее, но понятнее: компрессор, терморегулятор, холодильный контур, минимум дополнительной автоматики.

Современный холодильник – это уже не просто бытовой шкаф с холодом, а сложная система с электронным управлением, датчиками, автоматической оттайкой, распределением воздушных потоков и более точной настройкой режимов хранения. Иначе говоря, техника стала удобнее, экономичнее и функциональнее, но одновременно и гораздо сложнее. А любая сложная система по определению имеет больше узлов, от которых зависит ее общая работоспособность.

«Свою роль сыграл и курс на энергоэффективность. Сегодня холодильник оценивают не только по тому, насколько хорошо он охлаждает, но и по тому, сколько электроэнергии он потребляет. В материалах Роспотребнадзора указывается, что бытовая техника делится по классам энергоэффективности от A до G, и для покупателя этот параметр давно стал одним из ключевых. Но высокая энергоэффективность не возникает сама по себе. Она достигается за счет более точной настройки режимов, совершенствования теплоизоляции, применения электроники и более сложной логики управления», — сказал эксперт.

Проще говоря, современный холодильник экономит электричество именно потому, что его работа организована тоньше и сложнее. А чем тоньше устроена система, тем чувствительнее она к качеству комплектующих, перепадам напряжения, режиму эксплуатации и сервисному состоянию.

На восприятие надежности сильно влияет и экономика ремонта. Старые холодильники во многом казались вечными не только потому, что действительно дольше служили, но и потому, что их было проще и дешевле восстанавливать. Современная техника устроена иначе. Если речь идет о сравнительно простой неисправности, например о термостате или уплотнителе, ремонт обычно имеет смысл. Но если у прибора старше десяти лет выходит из строя компрессор или другой дорогостоящий узел, замена нередко оказывается рациональнее восстановления. В результате пользователь сталкивается не просто с поломкой, а с ситуацией, когда техника еще могла бы быть отремонтирована, но экономически это уже невыгодно. Именно в этот момент и возникает ощущение, что холодильник «умер слишком рано».

По сути, речь идет не столько о деградации бытовой техники, сколько о смене модели потребления и самой инженерной философии. Старые холодильники выигрывали за счет конструктивной простоты, высокой терпимости к нарушениям режима и относительной ремонтопригодности. Новые выигрывают за счет комфорта, более точного хранения продуктов, меньшего энергопотребления и автоматизации. Но за этот прогресс приходится платить усложнением конструкции и большей чувствительностью к условиям эксплуатации.

Утверждение, что современные холодильники хуже старых, звучит убедительно только на бытовом уровне. На самом деле они просто другие. Более экономичные, более удобные, более технологичные, но и более требовательные – и к качеству комплектующих, и к аккуратности использования, и к уровню сервиса.

«Поэтому вопрос сегодня стоит не так, какой холодильник лучше вообще, а какой компромисс между долговечностью, энергоэффективностью и удобством считается приемлемым. И в этом смысле современный холодильник – уже не просто бытовой прибор, а сложная техническая система, которая требует более внимательного обращения, чем ее предшественники», — резюмировал инженер.

