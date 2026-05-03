Президент Кубы заявил об усилении угрозы со стороны США

Уровень военной угрозы со стороны США в отношении Кубы достиг беспрецедентных масштабов. Об этом в соцсети X написал президент республики Мигель Диас-Канель.

По его словам, международному сообществу необходимо вместе с американским народом решить, стоит ли допускать преступный акт военной агрессии со стороны США. Лидер Кубы добавил, что случае возможной войны противник столкнется с решимостью кубинских граждан защищать суверенитет и независимость республики.

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран-противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.

